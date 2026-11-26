В GTA 6 одних персонажей легко узнать по лицам: Rockstar почти не изменила внешность актёров. А вот с другими разработчики разошлись по полной: добавили татуировки, яркий макияж, странные причёски и сделали из них совсем других людей. Но за каждым игровым героем стоит настоящий человек. И некоторые актёры вас точно удивят.

Посмотрим, как выглядят десять героев GTA 6 за пределами криминального мира Леониды и чем известны люди, подарившие им внешность и голоса.

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1. Манни Л. Перес - Люсия Каминос

Манни Л. Перес сыграла одну из главных героинь GTA 6 - Люсию Каминос. До этого актриса появлялась в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Чёрный список», «Джессика Джонс» и «Ей это нужно» Спайка Ли. С франшизой Grand Theft Auto она тоже знакома: раньше Перес озвучивала посетительницу клуба в GTA 5 и дилера блэкджека в GTA Online.

Люсия выходит из тюрьмы штата Леонида с намерением начать всё заново. Детство у неё было непростым, а драться её научил отец. Желание защитить семью однажды привело девушку за решётку, но теперь она собирается добиться той жизни, о которой мечтала её мать.

Внешне актриса и персонаж довольно похожи. Правда, Люсия выглядит жёстче: у неё более суровое выражение лица и брутальный образ, который хорошо сочетается с её характером.

2. Дилан Рурк - Джейсон Дюваль

Второго главного героя игры, Джейсона Дюваля, сыграл Дилан Рурк. Актёр снимался в сериалах «9-1-1: Одинокая звезда», «Станция 19», «Анатомия страсти» и «Американская семейка». Среди его полнометражных работ - фильмы «Отправь это!» и «Похорони невесту».

По сюжету Джейсон служил в армии США, но после возвращения оказался на островах Леонида-Кис. Теперь он работает на местных контрабандистов. Когда-то герой надеялся, что военная служба поможет ему вырваться из привычного окружения, однако снова оказался среди мошенников и преступников.

У Рурка и его игрового двойника похожая форма челюсти и светло-каштановые волосы. Сам Джейсон выглядит немного более уставшим и задумчивым. Похоже, жизнь в Леониде оставила на нём свой след.

3. Тарин Мэннинг - Вики

Тарин Мэннинг, знакомая зрителям по сериалу Netflix «Оранжевый - хит сезона», где она сыграла Тиффани Доггетт, получила роль Вики. Актриса также снималась в фильмах «8 миля», «Перекрёстки» и «Белый олеандр». Кроме кино, она занимается музыкой: выступала как певица и автор песен, а также входила в электронный дуэт Boomkat.

В GTA 6 Вики работает в клубе Delights в Порт-Геллхорне и живёт в мотеле Starlet. С Люсией она знакомится, когда та ищет обезболивающие для Джейсона. Через Вики главная героиня выходит на местного торговца Данка, а затем на владельца клуба Фрэнки Делайта. Позже девушка предлагает Джейсону и Люсии ограбить собственного работодателя.

Игровая Вики выглядит гораздо экстравагантнее актрисы. Яркий макияж, татуировки, заметная помада и необычная причёска делают её образ запоминающимся. В обычной жизни Мэннинг предпочитает более сдержанный стиль, хотя некоторые поклонники сразу узнали её по голосу.

4. Стивен Рут - Брайан Хедер

Стивен Рут подарил Брайану Хедеру не только голос, но и внешность. Его герой в прошлом занимался контрабандой, а теперь ведёт более спокойную жизнь, хотя полностью с криминальным миром Леониды не расстался.

Рут знаком зрителям по самым разным проектам. Он сыграл Милтона в комедии «Офисное пространство» и Монро Фучеса в сериале «Барри», озвучил Билла Даутерифа в мультсериале «Царь горы». Также актёр снимался в фильмах «Старикам тут не место» и «Прочь».

Брайан хорошо помнит времена, когда контрабанда вдоль побережья приносила большие деньги. От опасных дел он отошёл, но через собственную пристань по-прежнему перевозит нелегальные товары. Ему помогает третья жена Лори, а Джейсон входит в число молодых сообщников. Брайан даже разрешает ему бесплатно жить в одном из своих домов, хотя за такую щедрость приходится расплачиваться определёнными обязательствами.

Внешнее сходство с актёром очевидно: седые усы и зрелые черты лица. А вот в одежде игровой Брайан явно предпочитает эксперименты. Его гардероб украшают массивные аксессуары, солнцезащитные очки и яркие гавайские рубашки.

5. Бобби Мойнихан - Кэл Хэмптон

Бобби Мойнихан получил известность благодаря комедийному шоу Saturday Night Live, в котором выступал с 2008 по 2017 год. Он также озвучивал героев мультфильмов «Головоломка», «Тайная жизнь домашних животных» и «Утиные истории», а ещё снимался в сериале «Морская полиция: Начало».

В GTA 6 актёр играет Кэла Хэмптона, друга Джейсона. Криминальные приключения его не особенно интересуют. Кэл предпочитает оставаться дома, листать интернет, пить пиво и слушать переговоры береговой охраны.

У него довольно своеобразное представление об окружающем мире. Кэл подозревает влиятельных людей в тайном управлении обществом, а странное поведение птиц вполне может принять за доказательство очередного заговора. Впрочем, привычка следить за радиопереговорами и знание местной преступной среды иногда помогают Джейсону.

Мойнихан и его персонаж похожи чертами лица и телосложением. Разница заметна главным образом в растительности на лице: актёр часто носит густую бороду, а у Кэла аккуратные усы. Татуировки добавляют игровому герою немного суровости.

6. Розелин Санчес - Миа Каминос

Розелин Санчес сыграла Мию Каминос, мать Люсии. Пуэрториканская актриса давно работает в кино и на телевидении. Среди известных проектов с её участием - «Час пик 2», «Морское приключение», «План игры» и «Закон доблести».

Здесь Rockstar решила заметно изменить внешность исполнительницы. Игровая Миа выглядит старше: у неё морщины и седые пряди в волосах. В реальной жизни Санчес чаще появляется с длинными каштановыми волосами и выглядит совсем иначе. На фотографиях разница особенно бросается в глаза.

7. Лекси Шоайби - Мэнди

Лекси Шоайби не просто озвучила Мэнди, но и помогла создать её движения и мимику с помощью технологии захвата движений. До работы над GTA 6 актриса занималась театром и телевидением, а также появилась в одном из эпизодов юридической драмы «Хорошая борьба».

В интервью Vulture Шоайби рассказывала, что сначала проходила прослушивание, даже не подозревая, что речь идёт о новой части Grand Theft Auto. О проекте она узнала позднее.

Мэнди живёт в одном из домов Брайана Хедера и появляется в миссии «Трубопровод». Джейсон приходит к ней из-за просроченной арендной платы, но разговор быстро меняет направление: девушка начинает с ним флиртовать, хотя у него уже есть отношения с Люсией.

Сходство актрисы с персонажем заметно по форме глаз, губ и выражению лица. А благодаря захвату движений Мэнди получила ещё и характерную пластику Шоайби.

8. Крисси Селесс - Рокси Рашад

Крисси Селесс - рэперша из Флориды, сыгравшая Рокси Рашад, участницу музыкального дуэта Real Dimez. Музыкальная карьера артистки хорошо сочетается с историей её персонажа: Рокси мечтает добиться известности в Вайс-Сити.

Вторую участницу дуэта, Бэ-Люкс, сыграла рэперша Hood Brat. Девушки знакомы со школы. В молодости они вымогали деньги у местных торговцев, а позднее стали использовать этот опыт в песнях и публикациях в социальных сетях.

Провокационные тексты помогли Real Dimez привлечь внимание публики. После сотрудничества с местным рэпером DWNPLY дуэт получил возможность развивать музыкальную карьеру и подписал контракт с лейблом Only Raw Records, связанным с Дре’Кваном Пристом и бизнесменом Буби Айком.

Рокси и Крисси Селесс действительно похожи. У обеих пышные кудрявые волосы, выразительные губы, длинные ногти и похожее телосложение. Сама рэперша подтвердила участие в игре вскоре после её выхода, написав в соцсетях, что сыграла Рокси Рашад из Real Dimez.

9. Мэнни Перес - Рауль Баутиста

Мэнни Перес сыграл Рауля Баутисту - опытного грабителя банков, который любит рискованные операции. Актёр доминикано-американского происхождения снимался в фильмах «Вашингтонские высоты», «Гордость и слава» и «Ночь», а также появлялся в сериалах «Люк Кейдж», «Чёрный список» и «Закон и порядок».

Ещё одна заметная работа Переса - участие в создании доминиканской криминальной кинофраншизы «Ла Сога». Там он сыграл Луисито, бывшего наёмного убийцу.

Рауль обаятелен, уверен в себе и не боится опасности. Его знакомство с Джейсоном и Люсией происходит во время неудачного ограбления. Главные герои помогают ему скрыться от полиции, после чего Рауль замечает способности Люсии и советует ей серьёзнее относиться к криминальному ремеслу.

Актёр и персонаж довольно похожи. Самое заметное отличие - причёска: у игрового Рауля волосы длиннее.

10. Майкл Джей Уайт - Корделл Грант

Майкл Джей Уайт воплотил Корделла Гранта, бодибилдера, связанного с одной из конкурирующих преступных группировок Вайс-Сити. Актёр хорошо знаком поклонникам боевиков и фильмов о боевых искусствах. Он сыграл главного героя в супергеройском фильме «Спау́н» 1997 года, а также снимался в картинах «Универсальный солдат: Возвращение», «Сквозные ранения», «Чёрный динамит» и «Тёмный рыцарь».

Уайта не приходится специально готовить к роли человека с внушительной физической формой: актёр серьёзно занимается боевыми искусствами и имеет чёрные пояса в нескольких дисциплинах. Для Корделла такой исполнитель подходит вполне органично.

Группировка героя оказывается замешана в масштабном ограблении аэропорта. Люсия попадает в эту историю через спортзал «Аякс», который принадлежит Корделлу.

Игровой персонаж похож на актёра мускулистым телосложением, оттенком кожи и аккуратной бородкой. Но Корделл выглядит заметно суровее. Татуировки и выразительная мимика окончательно превращают его в человека, с которым лучше не спорить.