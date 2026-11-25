Очки лежат на столешнице. Пиджак - на стуле. Пассажир вообще сидит в вагоне у всех на виду. Но стоило цвету или узору совпасть с фоном, и вполне обычная фотография превратилась в игру на внимательность.

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Собрали 17 таких кадров. На одних подвох заметен сразу, на других приходится подольше разглядывать ковёр, обивку или кусты. Попробуйте сначала посмотреть на снимок и только потом прочитать подпись.

В этом вагоне свитер можно было бы заказать в отделе обивки.

Чтобы найти эти очки, впору надеть запасные.

У этой стены выросли цветы. А чуть ниже у неё ещё и хвост.

Руль на месте, рама на месте. А переднее колесо как будто осталось за кадром.

Пёс в красной бандане привлекает всё внимание. Этим и пользуется второй.

На конференции пиджак идеально вписался в обстановку. Выдала подкладка.

Туфли подобрали к ковру так удачно, что теперь их проще найти на ощупь.

Свободное место на качелях есть. Справа сначала присмотритесь.

Бутылка простояла в шкафчике два месяца. По словам владельца, за это время её никто не тронул.

Посчитайте пальцы. У одного из них, кажется, есть хвост.

В кофейном ряду затесался соус. Форму бутылки он подобрал удачно.

Если один из пушистых колосков завиляет, прогулку можно считать оконченной.

Где заканчивается подставка и начинается кофе, проще всего понять по ободку кружки.

Тигры на пледе справляются со своей работой. Место для дневного сна у кота получилось укромное.

Сначала все смотрят на улов. Потом начинают искать, на чём стоит человек за ним.

Из всех собачьих морд на пледе одна умеет сопеть.

Два тёмных окошка. Одно из них смотрит в ответ.