Для хорошего изобретения как правило не нужны дорогие инструменты, специальные материалы или там инженерное образование. Достаточно столкнуться с проблемой лоб в лоб и решить, что откладывать её на потом не хочется. Правда и результат иногда выглядит так, будто его придумали на спор. Одни мастерят штативы из того, что оказалось под рукой, другие находят неожиданное применение старым вещам, а третьи берутся за ремонт с такой уверенностью, что остаётся только удивляться. Эти 16 примеров доказывают: человеческая фантазия порой не знает никаких технических ограничений.

1. Замок с шестью ключами

У шести владельцев одного замка есть собственные ключи, которыми можно открыть ворота. Простое решение проблемы совместного доступа. И никаких споров о том, у кого осталась связка.

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2. Боснийская версия инвалидных колясок

В больницах Боснии нашли весьма своеобразный способ приспособить коляски для пациентов. Выглядит непривычно, зато заставляет внимательнее рассмотреть конструкцию.

3. Штатив из подручных материалов

Когда нужно сделать фотографию или снять видео, а нормального штатива под рукой нет, приходится включать фантазию. Получившаяся конструкция выглядит не слишком презентабельно, но главное ведь не внешний вид.

4. Зимняя обувь против гололёда

Гололёд способен испортить даже короткую прогулку. Особенно если подошва совершенно не держит дорогу. В такой ситуации люди готовы искать дополнительные способы сцепления с поверхностью, и некоторые решения выглядят весьма неожиданно.

5. Очки для сноубординга с диоптриями

«Мои кастомные очки с диоптриями для сноубординга», - подписал фотографию автор. Вместо того чтобы выбирать между хорошим зрением и удобной экипировкой, он придумал собственную комбинацию.

6. Полка, которая держится уже пять лет

На первый взгляд конструкция вызывает некоторые сомнения. Но автор утверждает, что его самодельная полка исправно служит уже пять лет. Видимо, прочность иногда зависит не от красоты исполнения.

7. Ещё один штатив, но с фантазией

Понадобился штатив - пришлось собрать его самостоятельно. Судя по результату, автор не собирался тратить деньги на магазинный вариант, если необходимые детали можно найти дома.

8. Хранение гаечных ключей без лишних затрат

Гаечные ключи любят теряться в самый неподходящий момент. Здесь для них придумали необычную систему хранения, благодаря которой каждый инструмент находится на своём месте.

9. Молоток, который решил стать киянкой

Зачем покупать отдельную киянку, если обычный молоток можно немного переделать? Получилось изобретение для тех, кто предпочитает обходиться тем, что уже есть в мастерской.

10. Телевизор после поломки светодиодов

Когда в телевизоре перегорели светодиоды, отец владельца нашёл собственный способ решения проблемы. Ремонт получился настолько необычным, что фотографию решили показать всему интернету.

11. Кондиционер для комнаты в общежитии

Жара в общежитии способна превратить обычный вечер в испытание. Установить полноценный кондиционер удаётся не всегда, поэтому приходится придумывать альтернативы из доступных материалов.

12. Осталось только подождать годик

Некоторые проекты требуют времени. Очень много времени. Судя по подписи «Осталось только подождать годик», автор прекрасно понимает, что быстро закончить начатое не получится.

13. Инфляция добралась даже сюда

Когда цены растут быстрее зарплаты, люди начинают смотреть на привычные вещи совершенно иначе. Эта фотография посвящена именно такой экономической реальности. Юмор, конечно, получается немного грустным.

14. Самодельный фиксатор запястья

Автор решил проблему с запястьем, страдающим от тендинита, весьма неожиданным способом. Для самодельного фиксатора понадобились старое нижнее бельё, носок и резинка. Необычный набор для домашней мастерской!

15. Обувь не выдержала концерта

Обувь порвалась прямо во время концерта. Но уходить из-за такой мелочи никто не собирался. Пришлось срочно искать способ привести её в порядок и продолжить вечер.

16. Пикап с неожиданной конструкцией

На первый взгляд перед нами обычный пикап Sierra. Но стоит присмотреться к небольшому кузову, приваренному к кабине, и становится понятно, что владелец решил немного изменить привычную конструкцию автомобиля. Такое точно не встретишь на каждой парковке.