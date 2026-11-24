Иногда дизайнеру приходит гениальная идея. Иногда - просто идея. А иногда получается кресло с губами, кровать с идеальной ловушкой для мизинца и кружка, из которой невозможно попить, не вступив с ней в слишком близкие отношения.

В этой подборке собраны 18 случаев, когда фантазия явно обогнала здравый смысл. Некоторые вещи здесь даже красивы, некоторые невероятно оригинальны - но почти у каждой есть одна проблема: кажется, никто не подумал о человеке, которому потом придётся этим пользоваться.

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1. Кресло-уточка, которое явно хочет что-то прокрякать

Прикольно смотрится в интерьере, но неудобно сидеть…

2. Кровать для тех, кому даже во сне мало приключений

Самолёт, пропеллер, крылья… Главное ночью спросонья не решить, что пора на посадку.

3. Комбинезон, в котором главное - никогда не поворачиваться спиной

Спереди - авангардная мода. Сзади - убедительное доказательство того, что у дизайнера был очень плохой день.

4. Подставка для кружек в форме осьминога

Выглядит эффектно. Но каждое утро начинается с ощущения, что кофе вам выдаёт древнее морское чудовище.

5. Кашпо для растения, которое видело слишком многое

Редкий случай, когда фикус выглядит так, будто сейчас встанет и сам польёт хозяина.

6. Унитаз для человека, который всегда мечтал оседлать сантехнику

Ещё немного - и рядом потребуется табличка: «Перед использованием проверьте стремена».

7. Дом, который слегка устал

Когда архитектор попросил строителей сделать окна «немного живее», а уточнить забыл.

8. Ёршик, превращающий уборку туалета в стоматологический кошмар

Теперь выражение «почистить как следует» приобрело совершенно новый и довольно тревожный смысл.

9. Столовые приборы с руками

Вилка уже готова пожать вам руку. Ложка - дать пять. А аппетит почему-то решил выйти из комнаты.

10. Обувь для настоящей русалки

Вопрос даже не в том, удобно ли в этом ходить. Вопрос - сможете ли вы после ужина спокойно смотреть на рыбное меню.

11. Тарелка с картошкой фри

Отличный рисунок. Особенно если ваша цель - пять минут пытаться понять, сколько картошки вы на самом деле ещё не съели.

12. Рубашка для тех, кто не доверяет одной пуговице

Производитель явно решил: если пуговица может оторваться, надо пришить сразу все запасные. Желательно туда, где они особенно заметны.

13. Когда капуста идеально подошла к гардеробу

Главное - не останавливаться надолго возле грядки. Можно случайно потеряться.

14. Туалет, где вас всегда поддержат

Наконец-то место, где коллеги улыбаются, одобрительно показывают большой палец и буквально не спускают с вас глаз. Именно этого здесь и не хватало.

15. Наушники для максимального погружения

Когда обычные вкладыши недостаточно убедительно демонстрируют окружающим, что вы сейчас слушаете музыку.

16. Кружка, которая отвечает на вопрос: «Насколько сильно вы любите лам?»

Очень сильно. Настолько, что готовы каждый раз при чаепитии получать керамической мордой прямо в глаз.

17. Ножка кровати - персональный враг вашего мизинца

Достаточно один раз увидеть эту конструкцию, чтобы палец начал болеть заранее. Особенно если представить ночной поход на кухню в темноте.

18. Питьевая вода цвета, который совсем не хочется ассоциировать с питьевой водой

Девятнадцатилитровая бутыль прозрачного жёлтого цвета - отличный пример того, почему упаковка имеет значение. Воду ещё даже не попробовали, а организм уже категорически против. Может это просто тара для сдачи анализов?!