Иногда для хорошего поступка не нужны деньги, особые навыки или много времени. Кто-то помогает незнакомцу завязать галстук, кто-то каждый день кормит бездомных собак, а кто-то просто замечает чужую проблему и не проходит мимо. В этих 15 историях нет супергероев и громких подвигов. Только обычные люди, которые в нужный момент решили поступить по-доброму.

1. Незнакомка помогла пассажиру завязать галстук

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Парень никак не мог справиться с галстуком. Сидевшая рядом женщина заметила его затруднение и предложила помощь. Обычная поездка превратилась в небольшой урок взаимовыручки.

2. В Боливии женщина каждое утро кормит бездомных собак

Один из жителей Боливии рассказал, что каждое утро видит в парке женщину, которая приносит еду бездомным собакам. Для животных это уже привычная встреча, а для нее - часть повседневной жизни. Она просто заботится о тех, кому больше некому помочь.

3. Парень поделился зонтом с оленем

Во время дождя прохожий заметил оленя и решил укрыть его от непогоды своим зонтом. Необычная сцена настолько тронула очевидца, что тот решил сохранить этот момент на память.

4. Кардиохирург включил девочке мультики перед операцией

Перед сложной операцией маленькая пациентка расплакалась от страха. Кардиохирург нашел способ отвлечь ее и включил мультфильмы. Иногда немного внимания помогает справиться с волнением лучше долгих объяснений.

5. Незнакомец спас орла с обочины

Человек заметил орла на обочине, не стал проезжать мимо и отвез его к ветеринару. Для случайного прохожего это означало потратить время и изменить собственные планы. Для животного такая встреча могла стать спасением.

6. Кто-то оставил ангелочка возле цветов пожилой женщины

Незнакомец поставил маленькую фигурку ангела рядом с цветами, которые бабушка выращивает возле дома. Женщина была так тронута неожиданным подарком, что близкие давно не видели ее такой счастливой - со времен, когда был жив дедушка.

7. Молодой музыкант поддержал пожилого уличного исполнителя

Пожилой мужчина играл на флейте на улице, пытаясь заработать немного денег. Молодой парень решил присоединиться к нему со своим инструментом. Совместное выступление привлекло больше внимания, и пожилой музыкант заработал гораздо больше обычного.

8. Маленькая шоколадка обернулась приятным сюрпризом

Гостья оставила в гостиничном номере шоколадку и записку с пожеланием хорошего дня. Она просто хотела порадовать человека, который убирает номер. Но в ответ получила неожиданный подарок, который оказался не менее приятным.

9. В кафе позаботились о непредвиденных ситуациях

В туалете одного кафе посетителей ждет целая коллекция полезных мелочей на случай неожиданностей. Там предусмотрели вещи, которые могут внезапно понадобиться человеку вдали от дома. Небольшая забота, которую особенно ценишь в нужный момент.

10. Кто-то помог выбраться одному симпатяге

Автор истории рассказал, что накануне помог выбраться из неприятной ситуации одному еноту. Подробностей немного, но главное понятно: кто-то оказался рядом и не оставил нуждающегося в помощи без внимания.

11. В Японии построили специальные тоннели для черепах

В Японии предусмотрели безопасные проходы для черепах под железнодорожными путями. Благодаря этим тоннелям животные могут пересекать железную дорогу, не рискуя попасть под поезд. Такое решение помогает избежать и гибели черепах, и задержек движения составов.

12. Во время наводнения в Стамбуле люди и собаки укрывались вместе

Сильный ливень и наводнение застали врасплох и людей, и бездомных собак. Во время непогоды они вместе пережидали бурю в укрытии. В трудную минуту нашлось место для всех.

13. Пожилой мужчина попросил незнакомку купить прокладки для внучки

Дедушка немного смущался, но все-таки решился обратиться за помощью к незнакомой девушке. Ему нужно было выбрать прокладки для внучки, и он попросил подсказать, какие купить. Невеста автора фотографии помогла мужчине, а ее реакция на эту историю попала в кадр.

14. Корень дерева решили не трогать

При благоустройстве территории рабочие столкнулись с корнем дерева, который мешал привычной планировке. Вместо того чтобы спиливать его, они установили вокруг ограждение. Дерево осталось на своем месте.

15. Для дерева оставили место даже в кирпичной стене

Еще один пример того, как можно приспособить городское пространство к природе. Кирпичную стену построили с проемом, через который проходит ствол дерева. Его не пришлось вырубать ради строительства.