К концу рабочего дня хочется закрыть глаза, буквы приходится перечитывать, а свет от монитора кажется неприятным. После компьютера мы берём телефон, и отдых снова проходит перед небольшим экраном. При этом на самочувствие влияет многое: размер текста, освещение, контактные линзы и даже направление воздуха от вентилятора.

Зрительное утомление часто уменьшается после перерыва и изменения условий работы. Но похожие ощущения могут сопровождать сухость глаз или проблемы со зрением, для которых одной настройки экрана недостаточно. Разбираем восемь повседневных привычек, которые стоит пересмотреть, если к вечеру читать и смотреть на монитор становится некомфортно. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Дискомфорт за экраном может зависеть от освещения, привычек и состояния глаз.

1. Работать, почти не моргая

При сосредоточенной работе за экраном мы можем моргать реже и не полностью смыкать веки.

Моргание распределяет слёзную плёнку по поверхности глаза. Когда внимание надолго приковано к экрану, мы нередко моргаем реже. Часть морганий бывает неполной: верхнее веко не закрывает всю поверхность роговицы. Это может усиливать сухость, жжение и ощущение песка в глазах, даже если работа сама по себе не кажется утомительной.

Полезно время от времени отводить взгляд от текста и спокойно моргать, полностью смыкая веки. Сильно зажмуриваться или давить на глаза не нужно. Такая пауза помогает заметить, как долго вы смотрите на экран не отрываясь.

2. Приближать экран вместо увеличения шрифта

Увеличенный шрифт позволяет читать, не придвигая экран всё ближе к лицу.

Когда текст слишком мелкий, мы незаметно наклоняемся к монитору или подносим телефон ближе. Чем ближе находится предмет, тем сильнее глазам приходится менять фокусировку; при наклоне к экрану заодно теряется удобная поза. Для чтения важны и размер букв, и контраст: светло-серые строки на белом фоне могут требовать лишних усилий даже на хорошем экране.

Сначала увеличьте масштаб страницы и подберите комфортный контраст. Монитор обычно удобно разместить примерно на расстоянии вытянутой руки, с верхним краем на уровне глаз или немного ниже. Если чёткости всё равно не хватает, постоянное приближение экрана стоит обсудить на проверке зрения.

3. Терпеть блики и неудобную яркость

Отражение окна или лампы может мешать читать независимо от качества монитора.

Отражение окна за спиной, светлая полоса от лампы, яркий экран в тёмной комнате могут делать чтение некомфортным. Приходится всматриваться в текст, менять угол головы и щуриться. Одной регулировки яркости бывает мало, особенно если источник света продолжает отражаться на поверхности монитора.

Посмотрите на экран с обычного рабочего места: что именно в нём отражается. Иногда достаточно повернуть монитор, прикрыть штору или изменить положение лампы. Подберите яркость с учётом освещения комнаты, чтобы текст читался свободно. Максимальное затемнение экрана тоже не универсальное решение: слишком тусклое изображение может мешать не меньше.

4. Заменять перерыв за компьютером телефоном

Во время перерыва полезно перевести взгляд на предметы вдали.

Переписка на телефоне меняет занятие, но глаза продолжают рассматривать небольшие детали вблизи. То же происходит, когда вместо таблицы на мониторе мы открываем книгу или начинаем вышивать. Длительная работа на близком расстоянии может утомлять независимо от того, нравится ли нам само занятие.

Для пауз часто рекомендуют правило 20-20-20: примерно каждые 20 минут на 20 секунд смотреть на предмет в шести метрах от себя или дальше. Это удобный способ помнить о перерывах; точные интервалы не являются обязательным лечебным режимом. Можно посмотреть в окно или ненадолго переключиться на дело, которое не требует рассматривать мелкие детали.

5. Не замечать поток сухого воздуха

Поток воздуха от вентилятора или кондиционера способен усиливать сухость глаз.

Сухость может становиться заметнее в отапливаемой комнате, рядом с кондиционером или под потоком вентилятора. Слёзная плёнка быстрее теряет влагу, и длительная работа за экраном переносится хуже. Если дома этот дискомфорт слабее, чем в кабинете, стоит сравнить условия в этих помещениях.

Проверьте, не направлен ли воздух прямо на лицо. Поворот вентилятора, изменение положения стола или более подходящая влажность в комнате могут уменьшить дополнительное раздражение.

6. Пользоваться очками, в которых приходится щуриться

Коррекция, удобная для одного расстояния, может не подходить для работы с монитором.

Наличие очков ещё не означает, что в них удобно работать за компьютером. Значение имеют сила линз, расстояние до монитора и особенности зрения. Даже небольшая нескорректированная дальнозоркость или астигматизм могут усиливать дискомфорт. С возрастом также меняется способность чётко видеть вблизи, и привычные очки перестают подходить для некоторых задач.

Если вы запрокидываете голову, ищете нужный участок линзы или наклоняетесь к экрану, расскажите об этом специалисту. Полезно заранее измерить расстояние от глаз до монитора. Эти сведения помогут подобрать коррекцию с учётом ваших повседневных задач и устройства рабочего места.

7. Терпеть сухость в контактных линзах

При сухости в контактных линзах можно сделать перерыв и пользоваться очками.

Контактные линзы могут усиливать склонность к сухости глаз. Если к вечеру они начинают ощутимо мешать, не стоит просто терпеть до окончания всех дел. Снимите линзы чистыми сухими руками и воспользуйтесь очками. Не продлевайте срок ношения сверх рекомендованного для вашей модели и режима.

Повторяющийся дискомфорт стоит обсудить со специалистом: важны посадка линз, уход и состояние поверхности глаза. Особенно внимательно нужно отнестись к покраснению у человека, который носит линзы. Если глаз красный или болит, нужна срочная оценка врача. Ждать окончания рабочего дня в такой ситуации не стоит.

8. Покупать фильтр синего света как средство от усталости

Фильтр синего света не даёт оснований забывать о перерывах и других причинах дискомфорта.

Очки с фильтром синего света часто предлагают для работы за компьютером, однако убедительного преимущества против зрительного утомления пока не показано. В обзоре Cochrane, объединившем 17 исследований, такие линзы могли практически не отличаться от обычных по влиянию на кратковременную усталость глаз. Данные о других обещанных эффектах тоже оказались ограниченными.

Поэтому покупка фильтра не заменяет подходящую коррекцию, удобный текст и перерывы. Если очки уже есть и в них комфортно, оценивать стоит весь рабочий день: сколько времени вы смотрите вблизи, есть ли блики и когда именно появляются неприятные ощущения. Это полезнее, чем возлагать все ожидания на одно покрытие линз.