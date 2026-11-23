Желание выделиться и придумать что-то необычное иногда приводит к неожиданным результатам. Особенно когда речь идет об архитектуре: здесь неудачная идея может превратить обычный дом в настоящий квест, а привычные бытовые вещи сделать испытанием на ловкость. Мы собрали 17 примеров, в которых дизайнерская фантазия, похоже, окончательно победила практичность.
Выглядит опасно
Это как вообще понимать?
Ведьмино окно
Для близкого общения с соседями
То ли фотография сделана под углом, то ли дом действительно кривой
Атмосфера Хогвартса
Лестница, по которой особенно приятно подниматься с тяжелой корзиной белья
Дом для любителей паркура?
Да, это действительно удручает
Кажется, архитектору было трудно сосредоточиться на одной идее
А теперь представьте, что ночью захотелось в туалет
Объяснить замысел автора будет непросто
Возможно, здесь предлагают мыть собак. Но это не точно
Одного взгляда достаточно, чтобы заболели бедра
Угол для гостей, которые плохо себя вели
Чтобы попасть к двери, придется научиться левитировать
Джакузи, которое превратили в место для разговоров
И все-таки это камин?
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