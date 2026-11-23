Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять: с этой реальностью что-то не так. Необычные предметы, странные совпадения и решения, которые вряд ли пришли бы в голову большинству людей, встречаются гораздо чаще, чем кажется.
В этой подборке есть джентльмен с бородой в стиле стимпанк, держатель для чеснока в виде покемона Бульбазавра и беруши, напоминающие щупальца осьминога. Одни находки вызывают улыбку, другие заставляют недоумевать. А некоторые хочется рассматривать подольше, пытаясь понять, что именно происходит. Смотрите фотографии и выбирайте ту, которая удивила вас больше остальных.