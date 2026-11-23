Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять: с этой реальностью что-то не так. Необычные предметы, странные совпадения и решения, которые вряд ли пришли бы в голову большинству людей, встречаются гораздо чаще, чем кажется.

В этой подборке есть джентльмен с бородой в стиле стимпанк, держатель для чеснока в виде покемона Бульбазавра и беруши, напоминающие щупальца осьминога. Одни находки вызывают улыбку, другие заставляют недоумевать. А некоторые хочется рассматривать подольше, пытаясь понять, что именно происходит. Смотрите фотографии и выбирайте ту, которая удивила вас больше остальных.

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1. Жуткая жуть

2. Она это серьёзно?

3. Когда нельзя, но очень хочется

4. Креативное решение

5. Кружек много не бывает

6. Робин Гуд в супермаркете

7. Рули процессом

8. Рыба моей мечты

9. Чаки всё-таки свалил

10. А вы сегодня улыбались?

11. Самая красивая - у снеговика

12. С другом любая беда не беда

13. Сломай мозг

14. Распахни свой разум

15. Я хороший пёсик

16. Имбирный оленёнок

17. Новое слово в кулинарии

18. Укладка в стиле стимпанк

19. Доводим до готовности

20. Строгий контроль

21. Шла четвёртая неделя учебного года

22. Подземелья и драКОТны

23. Тигрица на охоте

24. Два в одном

25. Разделяй и отдыхай