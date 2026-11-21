Порой растения вырастают такими странными, что с первого раза и не поймешь, на что смотришь. Клубника напоминает какие-то фигурки, помидоры принимают самые неожиданные формы, а цветы превращаются в причудливые конструкции. Некоторые из этих чудес - результат фасциации. Так называют необычный сбой в росте растения, из-за которого привычные стебли, листья и цветы могут выглядеть совершенно иначе.

Фасциация возникает, когда нарушается нормальная работа меристемы - ткани, отвечающей за образование новых органов и рост растения. Вместо обычного стебля или цветка могут появиться плоские, расширенные или разветвленные образования. Иногда результат напоминает гребень, иногда - щупальца или даже рога. Посмотрите, какие странные экземпляры удалось обнаружить любителям природы.

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Ветка, которую ребенок принял за волшебную палочку

Ананас с необычной формой

Виноград, который больше напоминает тыкву

Ромашки с необычными цветами

Фасциация особенно заметна у некоторых растений, в том числе у ромашек. Вместо привычных аккуратных цветочных головок могут появляться сросшиеся и вытянутые образования. Выглядит это так, будто несколько цветов решили вырасти одновременно.

Необычный экземпляр сагуаро

Клубника, которую трудно узнать с первого взгляда

Когда фасциация меняет привычный вид растения

Баклажан будто из сказки

Вербена, похожая на гусеницу

Цветок, который притворился пчелой

Растение, которое словно просит его покормить

Одуванчики срослись в один большой стебель

Банан необычно крупных размеров

Не каждый необычный плод оказывается таким же впечатляющим на вкус. Владелец этого гигантского банана поделился своими впечатлениями: Это было на удивление пресно и не очень вкусно.

Первый помидор получился совсем не таким, как ожидалось

Киви, который напоминает персонажа фильма ужасов

Двойные и тройные яблоки

Кукуруза, которая выглядит так, будто пережила генетический эксперимент

Обычные растения порой вырастают совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Одни удивляют необычными плодами, другие - странными цветами и сросшимися стеблями. И хотя подобные изменения могут выглядеть как результат фантастического эксперимента, за ними нередко стоят вполне естественные процессы роста.