Порой растения вырастают такими странными, что с первого раза и не поймешь, на что смотришь. Клубника напоминает какие-то фигурки, помидоры принимают самые неожиданные формы, а цветы превращаются в причудливые конструкции. Некоторые из этих чудес - результат фасциации. Так называют необычный сбой в росте растения, из-за которого привычные стебли, листья и цветы могут выглядеть совершенно иначе.
Фасциация возникает, когда нарушается нормальная работа меристемы - ткани, отвечающей за образование новых органов и рост растения. Вместо обычного стебля или цветка могут появиться плоские, расширенные или разветвленные образования. Иногда результат напоминает гребень, иногда - щупальца или даже рога. Посмотрите, какие странные экземпляры удалось обнаружить любителям природы.
Ветка, которую ребенок принял за волшебную палочку
Ананас с необычной формой
Виноград, который больше напоминает тыкву
Ромашки с необычными цветами
Фасциация особенно заметна у некоторых растений, в том числе у ромашек. Вместо привычных аккуратных цветочных головок могут появляться сросшиеся и вытянутые образования. Выглядит это так, будто несколько цветов решили вырасти одновременно.
Необычный экземпляр сагуаро
Клубника, которую трудно узнать с первого взгляда
Когда фасциация меняет привычный вид растения
Баклажан будто из сказки
Вербена, похожая на гусеницу
Цветок, который притворился пчелой
Растение, которое словно просит его покормить
Одуванчики срослись в один большой стебель
Банан необычно крупных размеров
Не каждый необычный плод оказывается таким же впечатляющим на вкус. Владелец этого гигантского банана поделился своими впечатлениями: Это было на удивление пресно и не очень вкусно.
Первый помидор получился совсем не таким, как ожидалось
Киви, который напоминает персонажа фильма ужасов
Двойные и тройные яблоки
Кукуруза, которая выглядит так, будто пережила генетический эксперимент
Обычные растения порой вырастают совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Одни удивляют необычными плодами, другие - странными цветами и сросшимися стеблями. И хотя подобные изменения могут выглядеть как результат фантастического эксперимента, за ними нередко стоят вполне естественные процессы роста.