Обед может закончиться за несколько минут, пока вы отвечаете на сообщения или смотрите очередное видео. Тарелка уже пустая, а вкус еды почти не запомнился. У кого-то после такой спешки появляются отрыжка и тяжесть, кто-то замечает, что взял добавку раньше, чем успел понять, нужен ли ему ещё один кусок.

Скорость действительно влияет на то, как мы едим, но по одному торопливому обеду нельзя судить о здоровье. Имеют значение размер порции, состав блюда, отвлекающие занятия и привычный распорядок. Разбираемся, какие связи подтверждают исследования и что можно изменить без подсчёта каждого жевательного движения. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Темп обеда зависит и от привычки торопиться, и от того, что происходит вокруг тарелки.

1. На высокой скорости можно съесть больше

В экспериментах более медленный темп еды в среднем уменьшал количество съеденного за один приём.

В обзоре 22 экспериментов участники в среднем получали меньше калорий, когда ели медленнее. Учёные меняли темп разными способами, и результаты отдельных работ заметно различались. Это достаточно веская причина обратить внимание на спешку, особенно если привычная порция заканчивается прежде, чем вы успеваете оценить своё состояние.

При этом убедительной разницы в ощущении голода сразу после еды и в последующие часы обзор не показал. Поэтому совет замедлиться не означает, что вы обязательно будете сыты дольше. Для начала можно сделать короткую паузу перед добавкой и проверить, хочется ли продолжать есть.

2. При спешке можно заглатывать больше воздуха

Быстрая еда и поспешное питьё могут усиливать заглатывание воздуха и отрыжку.

Небольшое количество воздуха попадает в пищеварительный тракт при каждом приёме пищи. Когда человек быстро ест или пьёт, воздуха может поступать больше. Часть выходит при отрыжке, часть проходит дальше по кишечнику. Поэтому неприятные ощущения после обеда не всегда связаны с каким-то отдельным продуктом.

Усиливать заглатывание воздуха могут и газированные напитки, и привычка постоянно жевать жвачку. Полезно заметить, что сопровождает именно ваши торопливые перекусы. Если отрыжка появляется часто, разумнее сначала посмотреть на весь способ еды, чем сразу исключать из меню несколько групп продуктов.

3. После обеда может появляться дискомфорт

Поспешная еда может усиливать неприятное переполнение и дискомфорт в верхней части живота.

Быстрая еда и переедание входят в число факторов, способных усиливать диспепсию. Так называют неприятные ощущения в верхней части живота: переполнение, жжение, боль, иногда тошноту. У одних они возникают изредка, у других повторяются и мешают нормально есть. Изжога может сопровождать эти жалобы, но обозначает другое ощущение, обычно жжение за грудиной.

Обратите внимание, сколько вы съели и насколько торопились. Если торопливые приёмы пищи одновременно оказываются самыми обильными, разделить влияние этих обстоятельств трудно. Спокойная еда может помочь уменьшить дискомфорт, однако частые симптомы требуют отдельного объяснения.

4. Экран может влиять на следующий приём пищи

Отвлечение во время еды в исследованиях влияло и на то, сколько участники съедали позднее.

В метаанализе 2026 года объединили 50 исследований еды с отвлечением. Общий результат оказался сложнее популярного совета убрать телефон. Во время самого приёма пищи эффект зависел от занятия: например, при просмотре телевизора участники съедали больше, тогда как для некоторых других отвлекающих задач убедительной разницы не нашли.

Более последовательный результат касался следующего приёма пищи: после еды с отвлечением участники в среднем съедали больше позднее. Это не означает, что любой ролик обязательно приведёт к перееданию. Но выделить хотя бы один обед без экрана имеет смысл, чтобы заметить собственный темп и ощущения.

5. Мягкую еду проще съесть быстро

Консистенция блюда влияет на темп: разную еду мы пережёвываем с разной скоростью.

Консистенция блюда во многом задаёт темп еды. В эксперименте с разными завтраками и обедами исследователи меняли текстуру продуктов. Варианты, которые требовали более медленной еды, участники съедали в меньшем количестве. При этом вкус быстрых и медленных вариантов нравился им примерно одинаково.

Поэтому привычку торопиться удобнее менять с учётом самого блюда. Пюре и мягкий хлеб можно съесть почти без усилий, нарезанные овощи обычно требуют больше времени. Подбирайте состав и консистенцию по своим потребностям. Если врач рекомендовал специальную текстуру из-за проблем с жеванием или глотанием, продолжайте придерживаться этих рекомендаций.

6. Размер порции тоже влияет на количество съеденного

Большая упаковка или порция может влиять на съеденное независимо от скорости еды.

На количество съеденного влияет и то, как подан обед. В обзоре Cochrane люди обычно съедали больше, когда им предлагали более крупные порции, упаковки или посуду. Учёные в основном наблюдали за отдельными приёмами пищи или короткими периодами. Как изменение размера порций скажется на весе через месяцы, по ним определить нельзя.

Дома или на работе можно сначала переложить себе порцию на тарелку. Так проще видеть, что и сколько вы собираетесь съесть. Закончив первую порцию, можно решить, нужна ли добавка. Это удобный способ замечать количество еды, особенно если вы привыкли перекусывать прямо из большой упаковки.

7. Замедление не гарантирует снижения веса

Темп еды связан с весом, но остаётся только одним из многих обстоятельств питания.

В наблюдательных исследованиях привычка есть быстро связана с более высоким индексом массы тела и большей распространённостью ожирения. Такие данные не доказывают, что скорость сама по себе стала причиной прибавки. Люди могут различаться по рациону, активности, режиму и множеству других обстоятельств, которые трудно полностью учесть.

Ожидать, что одно замедление снизит вес на определённое число килограммов, не стоит. Более полезные ориентиры на каждый день: стало ли удобнее есть, уменьшилась ли спешка, легче ли выбирать порцию. Изменение темпа можно включить в заботу о питании, сохраняя внимание к составу еды и собственным потребностям.

8. Темп можно менять без секундомера

Удобнее начать с небольших пауз и одного приёма пищи без отвлекающих занятий.

Начните с того приёма пищи, который проще организовать спокойно. Сядьте за стол, уберите экран, берите удобные небольшие кусочки и давайте себе время их прожевать. Между несколькими кусочками можно положить приборы на стол. Такая пауза помогает прервать привычный непрерывный темп, не превращая обед в занятие по инструкции.

Во время еды обратите внимание на вкус, температуру и текстуру, затем на ощущение наполненности. Для этого не требуется выдерживать одинаковое число минут или жевательных движений. Важно, чтобы новый темп оставался комфортным и его можно было повторить в обычный рабочий день.