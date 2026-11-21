Создавать тексты для вывесок и табличек - пожалуй, самая сложная задача для копирайтера. У вас есть всего один мимолётный взгляд прохожего, водителя или человека, который твёрдо решил вас не замечать. И за этот короткий взгляд вы должны изменить его поведение.

Никакого таргетинга, ретаргетинга и права на второе впечатление. Большинство табличек сдаются без боя: стандартный шрифт, скучный фон, сухой канцелярит или формальное требование закона. Но хорошие вывески превращают эти пару секунд в маленькую сцену.

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Главная разница между смешной табличкой и скучной в том, что за удачной всегда стоит история. Никто не пишет «Пожалуйста, не грейте в микроволновке рыбу. И носки тоже» просто так, из любви к абсурду. Кто-то действительно так сделал. И эта табличка - своего рода документальное свидетельство чужого провала.

В этой подборке собраны знаки, авторы которых поняли суть: визуальные шутки, безжалостная честность и предупреждения, за которыми чувствуется счёт пострадавших. Они работают настолько хорошо, что люди достают телефон и фотографируют их вместо того, чтобы пройти мимо. Для уличного или офисного знака это и есть главный трофей.

1. Ресторан рамена в Будапеште.

2. Таблички с названиями туалетов в магазине M&M’s.

3. Мексиканский ресторан переехал в бывший KFC. Вместо того чтобы убрать полковника Сандерса, они просто добавили сомбреро, усы и пончо.

4. Самый наглядный дизайн, чтобы никто не перепутал «М» и «Ж»

5. Этот указатель выхода выглядит действительно здорово.

6. Знак против загрязнения у озера в Эвергрине, штат Колорадо.

7. Эта вывеска магазина.

8. В преддверии запуска PS5 были изменены указатели на станциях метро возле штаб-квартиры PlayStation на Оксфорд-Серкус.

9. Этот плакат в поддержку велосипедистов.

10. Пиццерия

11. Эти таблички для туалета

12. Реклама лезвий для бритвы в Германии.

13. Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры 2028 года.

14. Снежинки на вывеске международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX) сделаны из самолётов.

15. В этом магазине можно совершать покупки самостоятельно или с помощью консультанта.

16. Предупреждающий знак «Мокрый пол» в виде акульего плавника…

17. Прекрасный пример дизайна на здании Департамента планирования.

18. Здание номер 909.

19. Логотип кафе, где подают молочный чай, под названием Koi