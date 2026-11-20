Мы привыкли, что памятники должны выглядеть солидно. Великий человек на коне, задумчивый писатель на скамейке, героическая фигура с устремлённым вдаль взглядом. Всё понятно: подошёл, сфотографировался, пошёл дальше.

Но некоторые скульпторы категорически не согласны с таким порядком вещей. Они переворачивают знаменитостей вверх ногами, заставляют слонов балансировать на хоботе, превращают светофоры в деревья, а человеческие головы - в нечто, чему даже трудно подобрать название.

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Причём за многими из этих странностей скрываются вполне серьёзные идеи: размышления о жизни и смерти, любви, человеческих страхах, устройстве общества и даже законах физики. Правда, иногда кажется, что художники просто решили проверить, насколько далеко можно зайти, прежде чем публика окончательно потеряет дар речи.

Мы собрали 18 необычных скульптур из разных уголков мира. Одни заставляют улыбнуться, другие - задуматься, а некоторые вызывают непреодолимое желание сфотографироваться рядом. Хотя бы для того, чтобы потом доказать друзьям: нет, вам это не приснилось.

1. Когда понедельник оказался сильнее человека

Бронзовая скульптура бельгийского художника Томаса Леруа (Thomas Lerooy) «Вес мысли», созданная около 2009 года.

2. Античность немного устала



На фото запечатлена скульптура «Hello» китайского художника Сюй Чжэня, выполненная в виде изогнутой коринфской колонны, напоминающей змею или песчаного червя. Ранее она выставлялась на территории Стэнфордского университета, а в ноябре 2026 года была представлена в открытом пространстве Powder Art Foundation в штате Ют

3. Когда уронил контактную линзу и принципиально решил не уходить, пока не найдёшь

Скульптура «The Proud Youth» («Гордая юность») китайского художника Чэнь Вэньлина (Chen Wenling). Место и выставка: экспонировалась на набережной Йелтаун (Yaletown Seawall) в Ванкувере в рамках программы Vancouver Biennale с марта 2021 года по май 2023 года

4. Когда купил велосипед ребёнку, но решил сначала сам проверить, насколько он удобный

Это скульптура «One of Us on a Tricycle» («Один из нас на трёхколёсном велосипеде»), созданная британским скульптором Стивеном Грегори (Steven Gregory). Бронзовая работа изображает массивное фигуративное существо с текстурированной поверхностью и крупным раструбом вместо головы, сидящее на трёхколёсном велосипеде. Экземпляр с этого фото установлен в Бромли (юго-восточный Лондон) на площади St Mark’s Square (Westmoreland Road).

5. Человек, который слишком много слушал

Скульптура «Cogitator» южноафриканского художника Нормана Кэтрина (Norman Catherine), выполненная из бронзы. Подобная монументальная версия этой работы установлена на территории фонда Norval Foundation в Кейптауне (ЮАР). Скульптуры Кэтрина часто сочетают гротеск, сатиру и сюрреалистические формы, изображая повседневные персонажи в необычных, гипертрофированных позах.

6. Когда архитектор сказал, что хочет сделать вход максимально естественным

Это скульптура «Pi-Chacán» перуанского художника Фернандо де ла Хара, установленная у Тюбингенского университета в Германии. [1, 2, 3]

7. Водопровод, который бросил вызов здравому смыслу

Гигантский парящий кран - Швейцария.

Из огромного золотистого крана льётся непрерывный поток воды. Самое интересное - отсутствие видимой опоры. Подобные фонтаны устроены так, что внутри водяной струи скрыта прозрачная труба, которая одновременно поддерживает конструкцию и подаёт воду.

8. Слон, который решил стать воздушным гимнастом

«Würsa à 18 000 km de la Terre» - Даниэль Фирман, Франция.

Французский художник Даниэль Фирман создал эту невероятную композицию, представив слона, балансирующего на кончике собственного хобота. Название переводится как «Вюрса в 18 000 километрах от Земли».

Работа была показана в парижском Palais de Tokyo в 2008 году. Художник исследовал, как изменение гравитации могло бы перевернуть наши представления о возможном и невозможном.

9. Любовь до гроба. И немного после

Влюблённые скелеты - Нонгкхай, Таиланд.

Два скелета уютно устроились рядом, словно пожилая пара на скамейке. Их объятия превращают мрачный символ смерти в неожиданно трогательную сцену.

10. Помолвка гигантов

«Engagement» - Деннис Оппенгейм, Ванкувер, Канада.

Два огромных обручальных кольца, установленных на изогнутых опорах, возвышаются над берегом. Работа американского художника Денниса Оппенгейма превращает привычный символ любви и обязательств в необычную архитектурную композицию. Она была частью проекта Vancouver Biennale.

11. Балерина, которую не пригласили в Большой театр

Гротескная фигура балерины-клоуна - Лос-Анджелес, США.

Красный нос, мужское лицо с бородой, пышная юбка, балетные туфли и театральный цилиндр. Всё это соединено в одном персонаже, который одновременно выглядит празднично и слегка пугающе.

12. Национальный театр и очень необычный зритель

«Nation to Itself Forever» - Давид Черны, Прага, Чехия.

Чешский художник Давид Черны известен провокационными произведениями, и эта работа - одна из самых дерзких. В 2002 году золотая фигура мужчины появилась над фасадом Национального театра в Праге. Скульптура была задумана как иронический комментарий к национальной торжественности и общественным символам.

13. Мужчины, которые не стесняются публики

«Proudy» («Струи») - Давид Черны, Прага, Чехия.

Ещё одна знаменитая работа Черны. Две бронзовые мужские фигуры стоят в бассейне, очертания которого повторяют карту Чехии. Их тела механически двигаются, а струи воды могут выводить буквы и фразы.

Это не просто фонтан, а сатирическая интерактивная инсталляция, созданная в 2004 году.

14. Когда всю ночь пытался вспомнить, зачем зашёл на кухню, и к утру начал подозревать, что вопрос гораздо глубже

Бронзовый череп с человеческими руками - Прага, Чехия.

Огромный череп опирается на руки, словно устал размышлять над вечными вопросами. В исходной публикации скульптуру связывают с влиянием творчества Франца Кафки, хотя авторство и конкретное название требуют дополнительной проверки.

15. Дерево, на котором созревают пробки

«Traffic Light Tree» - Пьер Виван, Лондон, Великобритания.

Французский художник Пьер Виван превратил обычные светофоры в огромное металлическое дерево. В оригинальной композиции насчитывается 75 комплектов сигналов.

Работа отсылает к стремительному ритму большого города, где движение, остановки и ожидание становятся частью повседневной жизни.

16. Куб, которому надоело быть кубом

«Device to Root Out Evil» («Устройство для искоренения зла») - Деннис Оппенгейм, Канада.

Это перевёрнутая церковь, шпиль которой вонзается в землю. Автор предложил необычный образ борьбы со злом: вместо того чтобы тянуться к небесам, церковь словно направляется в подземный мир.

Работа вызвала споры и несколько раз меняла место установки. В 2019 году её разместили в районе East Village города Калгари.

17. Фонтан, которому явно нехорошо

«Vomiting Fountain» - Лондон, Великобритания

Изо рта каменной головы вырывается мощный поток воды. Вместо привычного благородного фонтана получилась предельно физиологичная и очень выразительная сцена.

18. Перевёрнутый губернатор

«Charles La Trobe» - Чарльз Робб, Мельбурн, Австралия.

Памятник первому лейтенант-губернатору Виктории Чарльзу Ла Тробу стоит буквально вверх ногами. Скульптуру создал австралийский художник Чарльз Робб, а в 2007 году её установили на территории университета La Trobe.

По объяснению самого университета, перевёрнутая фигура ставит под сомнение традицию торжественных памятников историческим деятелям.