Утром мы садимся завтракать, затем едем на работу, проводим несколько часов за столом и вечером устраиваемся на диване. День может быть напряжённым, полным дел и разговоров, хотя двигались мы за это время совсем немного. К вечеру затекает шея, ноет поясница, а ноги кажутся тяжёлыми.

Часть последствий длительной неподвижности можно почувствовать сразу. Другие изучают с помощью анализов и многолетних наблюдений. Разбираемся, что меняется, когда сидение занимает большую часть дня, какую пользу сохраняют тренировки и почему короткая прогулка между делами заслуживает места в расписании. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Работа, дорога и домашний отдых могут незаметно сложиться в целый день почти без движения.

Значение имеют общее время сидения, длительность непрерывных отрезков и количество движения в остальное время. Единой границы, после которой у каждого обязательно начнутся проблемы, нет. Возраст, состояние здоровья и привычная физическая нагрузка тоже меняют картину.

1. За день расходуется меньше энергии

Во время спокойного сидения организм расходует меньше энергии, чем при ходьбе и других движениях.

Когда мы сидим, потребность в энергии ниже, чем во время ходьбы, уборки или подъёма по лестнице. Если из дня постепенно исчезают даже короткие пешие маршруты, его общий расход энергии тоже меняется. При этом питание может оставаться прежним: человек не всегда замечает, насколько меньше стал двигаться после смены работы или перехода на удалёнку.

Это не означает неизбежной прибавки веса. На него влияет множество обстоятельств. Но длительное сидение стоит учитывать вместе с едой, тренировками и обычной бытовой активностью, когда вы оцениваете свой режим.

2. После еды организм иначе справляется с глюкозой

В экспериментах короткие прогулки между периодами сидения улучшали показатели глюкозы после еды.

Небольшие перерывы на ходьбу способны повлиять на то, как меняются глюкоза и инсулин после приёма пищи. В одном эксперименте 19 взрослых с избыточной массой тела сравнили несколько режимов: непрерывное сидение и сидение с двухминутными прогулками каждые 20 минут. При перерывах на ходьбу подъём глюкозы и инсулина после специального питательного напитка оказался в целом меньше.

Исследование было небольшим и краткосрочным, поэтому из него нельзя вывести расписание, обязательное для всех. Оно показывает практический смысл движения между делами: даже лёгкая ходьба может изменить реакцию организма на еду.

3. Меняются долгосрочные риски для сердца и сосудов

Долгосрочные риски оценивают по наблюдениям за большими группами людей.

В исследовании почти 90 тысяч взрослых, средний возраст которых составлял около 62 лет, учёные сопоставили данные датчиков движения с последующим здоровьем сердца. У людей, которые проводили больше времени почти без движения, чаще возникали некоторые заболевания сердца. Особенно заметной оказалась связь с сердечной недостаточностью и смертью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Наблюдательные данные помогают выявить связь, но не доказывают, что само сидение стало единственной причиной болезни. По ним нельзя предсказать судьбу конкретного человека. Они дают основание учитывать весь день, когда речь заходит о профилактике, включая часы вне тренировок.

4. Ноги могут отекать и казаться тяжёлыми

Длительное сидение в одной позе может способствовать отёкам в области стоп и лодыжек.

Во время ходьбы мышцы голени сокращаются и помогают крови возвращаться по венам к сердцу. Когда ноги долго почти неподвижны, эта помощь уменьшается. Длительное сидение или стояние в одной позе относится к распространённым причинам отёков стоп и лодыжек. К вечеру обувь может ощущаться теснее, а в ногах появляется неприятная тяжесть.

При этом отёки бывают связаны и с лекарствами, заболеваниями вен, сердца или почек. Повторяющееся или нарастающее изменение лучше обсудить с врачом. Внезапный болезненный отёк одной ноги требует срочной оценки.

5. Шея и плечи устают от неподвижной позы

Положение экрана и рук влияет на нагрузку, а смена позы помогает прервать неподвижность.

Экран сбоку заставляет подолгу держать голову повёрнутой, а слишком далеко лежащая мышь вынуждает тянуться рукой. Мышцам приходится поддерживать это положение, и постепенно появляется усталость. Здесь важно не только время за столом, но и то, насколько удобно расположены вещи, которыми вы постоянно пользуетесь.

Монитор перед собой, опора для предплечий и расслабленные плечи могут сделать работу комфортнее. Даже при удобной организации рабочего места полезно периодически отрываться от экрана, менять положение рук и ненадолго проходиться. Попытка неподвижно высидеть весь день в одной позе может утомлять, какой бы правильной эта поза ни казалась.

6. После долгого сидения может ныть поясница

Если сидение усиливает дискомфорт, частая смена положения бывает полезнее попыток замереть в одной позе.

Боль в пояснице бывает связана со многими обстоятельствами, и её причину далеко не всегда можно свести к одному действию. Но если после долгого сидения спина начинает ныть, стоит обратить внимание на продолжительность неподвижных отрезков. Смена позы и посильное движение входят в рекомендации по повседневной жизни при распространённой боли в спине.

Необязательно всё время держаться подчеркнуто прямо. Ищите положение, в котором вам удобнее, используйте опору и регулярно меняйте нагрузку. Если боль сохраняется, нарастает или мешает обычным делам, нужна консультация: переделка рабочего места не заменяет выяснения причин.

7. Для повседневного движения остаётся всё меньше места

Ходьба по делам и домашняя работа тоже входят в общую физическую активность.

Поездка от двери до двери, доставка продуктов, встречи по видеосвязи делают жизнь удобнее, но могут постепенно убрать из неё привычные пешие маршруты. При этом большая занятость остаётся, и день совсем не кажется пассивным. Чтобы понять, сколько движения получается на самом деле, полезно вспомнить весь путь от утреннего подъёма до вечернего отдыха.

Сидячее время и нехватка физической активности оцениваются отдельно: можно регулярно тренироваться и много сидеть. В общую активность входят и прогулки, и домашние дела. Даже небольшое посильное движение имеет значение, особенно если раньше его почти не было.

8. Регулярные тренировки по-прежнему помогают

Физическая активность сохраняет пользу при сидячей работе.

Тренировки дают пользу, даже когда работа требует проводить за столом много часов. В крупном анализе данных более миллиона человек высокая физическая активность заметно меняла связь между временем сидения и смертностью. В самой активной группе повышенного риска общей смертности, связанного с длительным сидением, не обнаружили.

При этом другие исследования показывают, что некоторые сердечно-сосудистые риски могут сохраняться и у людей, выполняющих рекомендации по активности. В этих работах различались участники, объём нагрузки и то, какие последствия для здоровья оценивали учёные. Для повседневной жизни разумно совместить оба подхода: продолжать тренироваться и добавлять движение в остальную часть дня.

9. Стоять весь день тоже не лучший выход

Регулируемый стол удобен для смены положения, но движение остаётся важным.

Стол, за которым можно работать стоя, помогает разнообразить рабочий день. Но долгое неподвижное стояние не стоит считать универсальной защитой от последствий сидения. В исследовании с участием более 83 тысяч взрослых большее время стояния не было связано со снижением риска основных сердечно-сосудистых заболеваний, зато длительное стояние связывалось с некоторыми нарушениями кровообращения.

Такой стол удобно использовать для чередования положений, сохраняя перерывы на ходьбу. Если встать перед экраном и замереть на несколько часов, движения в течение дня больше не станет.

10. Двигаться понемногу можно в течение всего дня

Небольшие перерывы на ходьбу можно распределять в течение рабочего дня.

В небольшом эксперименте с 11 взрослыми исследователи сравнили разные варианты перерывов в течение восьмичасового сидячего дня. Пять минут лёгкой ходьбы каждые полчаса снижали подъём глюкозы после еды и систолическое, то есть верхнее, давление по сравнению с непрерывным сидением. Некоторые более короткие паузы тоже влияли на давление. Результаты относятся к условиям этого эксперимента. Это не означает, что каждому нужно вставать строго по такому таймеру.

Для начала можно пройтись после законченной задачи, часть телефонного разговора провести в движении или выйти на небольшую прогулку после обеда. Выбирайте посильные варианты, которые получится повторять в обычный рабочий день.