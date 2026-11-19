Иногда для необычного дизайна не нужны дорогие материалы или сложные технологии. Достаточно взглянуть на привычную вещь под другим углом. Так появляются ковры, вырезанные прямо в деревянном полу, зеркала, будто стекающие со стены, и предметы интерьера, которые сначала вызывают недоумение, а потом заставляют улыбнуться.

Мы собрали 16 интересных примеров из аккаунта Design Dunker. Некоторые идеи выглядят забавно, другие удивляют исполнением, а отдельные хочется немедленно повторить у себя дома.

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1. Это тот случай, когда небольшая деталь способна поднять настроение.

2. Необычное решение, которое превращает привычную вещь в маленькое произведение искусства.

3. Когда даже горошина становится поводом для дизайнерской фантазии.

4. Идея, которую точно не назовёшь банальной

5. Ковёр, которого на самом деле нет.

Испанская художница Сельва Апарисио создала инсталляцию «Воспоминания детства». Причём привычный узор ковра здесь вырезан вручную прямо в дубовом полу. Со стороны кажется, будто на деревянных досках лежит настоящий текстиль.

6. Порой именно мелочи отличают обычную работу от интересного дизайнерского решения.

7. Пол - это лава! Похоже, детская игра, в которой нельзя наступать на пол, получила неожиданное дизайнерское продолжение.

8. Такой ковёр наверняка заинтересовал бы и детей, и взрослых, которые не прочь немного пофантазировать

9. Этот осьминог выглядит настолько симпатично, что его хочется рассматривать подольше

10. Иногда достаточно одного необычного акцента, чтобы привычная обстановка заиграла по-другому

11. Зеркало, которое будто стекает со стены

Melt Mirror III от Bower Studios выглядит скорее как скульптура, чем обычный предмет интерьера. Его плавно изогнутая поверхность словно свисает с двух деревянных штырей.

12. Ничего лишнего, но взгляд всё равно цепляется за эту деталь.

13. Сначала трудно понять замысел автора. Но, возможно, именно в этом и заключается весь интерес.

14. Бутылки, которые притворяются пакетами молока

Фарфоровые ёмкости повторяют форму привычной упаковки, но выглядят совсем иначе благодаря пробковым крышкам и рисунку из синих пузырьков.

15. Стол, который выглядит помятым

Кажется, будто его поверхность сделали из смятого материала, хотя перед нами вполне конкретный предмет мебели.

16. Угадали картину?

Последняя находка предлагает небольшую проверку на внимательность. Попробуйте понять, что именно задумал автор, прежде чем смотреть на неё дольше.