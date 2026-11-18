Мы часто употребляем похожие слова, даже не задумываясь, одинаковый ли у них смысл. А некоторые понятия путаем годами, хотя объяснить разницу между ними можно буквально на пальцах. Иногда достаточно одного рисунка, чтобы наконец разобраться в том, что не удавалось запомнить по учебникам.
Авторы проекта «Не перепутай!» нашли для этого простой способ: объяснять сложные вещи с помощью коротких подписей и забавных иллюстраций. В подборке 17 рисунков, которые помогут освежить знания, узнать кое-что новое и заодно улыбнуться. Некоторые объяснения особенно пригодятся в повседневной жизни.