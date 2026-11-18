Иногда камера ловит такое, что сначала даже не веришь своим глазам. Незнакомец случайно портит чужое фото, животные вытворяют невероятные вещи, а природа преподносит сюрпризы, которых не придумаешь специально. Кажется, будто снимки обработали в фотошопе, но всё это действительно произошло.
В этой подборке собраны 30 необычных кадров. Здесь есть странные облака, редкие оптические эффекты, удивительные совпадения и ситуации, которые сложно было бы специально повторить.
1. Хотел сфотографировать девушку на озере Морейн в Канаде, но в кадр неожиданно попал совершенно другой человек
2. Радуга с необычной формой, которая совсем не похожа на привычную цветную дугу
3. Две семьи случайно встретились в одинаковых нарядах. Совпадение, которое сложно было запланировать
4. В Швеции заметили облака с радужными переливами
5. Красноплечий трупиал на морозе. На снимке особенно хорошо видно, как выглядит дыхание птицы в холодном воздухе
6. У чёрной кошки родились сразу пять белых котят
7. Гора отбрасывает огромную тень, которая выглядит почти как отдельный природный объект
8. Молния осветила торнадо в американском городе Форт-Уэрт. Получился кадр, который трудно забыть
9. Извержение вулкана в Исландии
10. Красная радуга появилась в Финляндии прямо посреди ночи
11. На шерсти кота отчётливо видны две буквы NO
12. Стая летучих мышей вылетела на фоне закатного неба
13. Трое незнакомых мужчин оказались настолько похожи друг на друга, что их легко принять за братьев-близнецов
14. Детёныш устроился на спине у мамы и отправился в поездку
15. Птица села человеку на рубашку и спокойно уснула
16. Над Южной Кореей появились необычные световые столбы
17. На старом дереве привили ветку яблони. Теперь оно выглядит так, словно на нём растёт отдельное дерево
18. Рыба выпрыгнула из воды именно в тот момент, когда её успели сфотографировать
19. Бабочка с почти прозрачными крыльями, через которые просматривается фон
20. На первый взгляд кажется, что перед нами странный диск. На самом деле это паутина
21. На крыльях бабочки отчётливо просматривается рисунок, напоминающий число 88
22. Метеор вспыхнул над озером Рэттлснейк в американском штате Вашингтон
23. Стая птиц сложилась в небе в причудливый узор, похожий на танец
24. Над турецким городом Бурса заметили облако необычной формы
25. Осенние краски сложились в такую комбинацию, что снимок кажется нарисованным
26. Иногда удача выглядит именно так. Кадр, который получился благодаря невероятному стечению обстоятельств
27. Муравьи образовали живой мост из собственных тел
28. Во время спиливания дерева на поле для гольфа внутри ствола обнаружили мяч. Похоже, он оказался там много лет назад
29. Корова решила устроиться в автомобиле. Не каждый день увидишь такую пассажирку
30. Яйцо, внутри которого не оказалось желтка. Необычная находка даже для тех, кто каждый день имеет дело с яйцами.