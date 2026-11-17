У хорошего дизайна есть простая задача: сделать вещь удобнее, понятнее и приятнее на вид. Но иногда создатели настолько увлекаются оригинальностью, что забывают о здравом смысле. В результате появляются предметы, которыми неудобно пользоваться, лестницы с опасной конструкцией и рекламные макеты с неожиданным подтекстом.

Некоторые из этих идей выглядят так, будто их придумали в последний момент и никто не проверил результат. Другие заставляют задуматься, как вообще заказчик согласился на такую работу. Перед вами 17 примеров дизайна, в которых что-то определенно пошло не так.

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1. Зеркало с весьма сомнительной функциональностью

2. Кот на обивке дивана, которому явно не повезло с обработкой изображения. Кажется, одну лапу дизайнер просто забыл дорисовать

3. Унитаз, внешний вид которого заранее предупреждает: удобства ждать не стоит

4. Детский водяной пистолет, который подозрительно напоминает настоящее оружие. Не самая удачная идея для детской игрушки

5. Велосипедная дорожка с возможностью почувствовать единение с природой. Причем, кажется, буквально

6. Реклама кухонного фартука, после которой модели лучше не наклоняться

7. Раковины в общественном туалете, которые легко перепутать с писсуарами

8. Интерьер отеля, после которого возникает желание узнать, кто именно утверждал этот дизайн-проект

9. Лестница, при спуске по которой придется внимательно следить за каждым шагом. Ошибка здесь может дорого обойтись

10. Сумки в виде цыплят. Правда, из-за конструкции кажется, будто игрушечных птиц подвесили за шею

11. Интересно, что именно увидела эта женщина? Судя по изображению, у дизайнера была какая-то особенная задумка

12. Специальная клетка для мытья кошек. Изобретение обещает безопасность, но выражение морды питомца говорит само за себя

13. Еще одна лестница, которую лучше обходить стороной, особенно после бокала вина

14. Раковина с таким рисунком, что после каждого использования хочется взять губку и отмыть ее еще раз

15. Реклама перманентного макияжа, в которой расположение фотографий создает весьма неожиданный визуальный эффект

16. Ариэль наконец выбралась на сушу, но, кажется, жизнь среди людей оказалась не такой прекрасной, как она представляла

17. Дверь туалетной кабинки, которая при открывании может задеть человека у раковины. Похоже, о посетителях, моющих руки, никто не подумал