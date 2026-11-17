У хорошего дизайна есть простая задача: сделать вещь удобнее, понятнее и приятнее на вид. Но иногда создатели настолько увлекаются оригинальностью, что забывают о здравом смысле. В результате появляются предметы, которыми неудобно пользоваться, лестницы с опасной конструкцией и рекламные макеты с неожиданным подтекстом.
Некоторые из этих идей выглядят так, будто их придумали в последний момент и никто не проверил результат. Другие заставляют задуматься, как вообще заказчик согласился на такую работу. Перед вами 17 примеров дизайна, в которых что-то определенно пошло не так.