Иногда еда получается настолько красивой, что перед первым кусочком хочется устроить ей небольшую фотосессию. Золотистая корочка, идеальная форма, аккуратная начинка и такие аппетитные детали, что даже самый обычный ужин начинает казаться произведением искусства. В этой подборке собраны 17 блюд, которые получились настолько хорошо, что их почти жалко есть.

Здесь есть домашние пироги, хрустящие багеты, необычные десерты, сочное мясо и даже пицца с грибами в форме черепов. Одни блюда выглядят так, будто их готовил профессиональный кондитер, другие доказывают, что на обычной кухне тоже случаются маленькие кулинарные чудеса.

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1. Черничный пирог, который получился с первого раза. Похоже, у кого-то обнаружился настоящий талант к выпечке

2. Домашний салат из тунца. Даже простое блюдо может выглядеть так, что хочется немедленно достать вилку

3. Пастуший пирог в сковороде с аппетитной золотистой корочкой

4. Домашний ростбиф с таким видом, будто его готовили специально для ресторанного меню

5. Багет на закваске. Та самая хрустящая корочка, ради которой стоит включать духовку

6. Кубический круассан с фисташковым кремом. Трудно представить, как его вообще можно разрезать, не испытывая угрызений совести

7. Десерт с заварным кремом в форме лимона. Настолько реалистичный, что можно случайно попытаться выжать из него сок

8. Курица карри, которая выглядит почти слишком идеально для домашнего ужина

9. Копченая грудинка с обугленными краями. Ради такого кусочка мяса можно простить себе лишний поход к холодильнику

10. Огромный панкейк из рисоварки. Кажется, обычная сковородка только что потеряла работу

11. Первая домашняя пицца автора снимка. Судя по результату, продолжать эксперименты определенно стоит

12. Говядина Веллингтон собственного приготовления. Блюдо, которое выглядит так, будто за него уже можно выставлять ресторанный счет

13. Тарт с темным шоколадом и соленой карамелью. Сочетание, перед которым сложно устоять даже после плотного обеда

14. Домашний деревенский пирог с сыром и овощами. Никаких сложных украшений, просто очень удачная выпечка

15. Идеальные яйца пашот. Пожалуй, один из тех случаев, когда кулинарная точность действительно вызывает уважение

16. Пицца с грибами в форме черепов. Немного жутковато, зато аппетитно. Кажется, Хэллоуин теперь можно отмечать круглый год

17. Бургер, приготовленный в прошлые выходные. Тот случай, когда домашняя кухня вполне может составить конкуренцию бургерной