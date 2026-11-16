16 примеров ремонта и строительства, после которых хочется вызвать другого специалиста

Бывает, смотришь на чужую работу и не понимаешь, как человек вообще додумался до такого. То ли очень торопился домой, то ли решил, что и так сойдёт, а переделывать всё равно никто не заставит. Мы собрали 16 фотографий таких «шедевров», авторы которых явно не собирались выкладываться на все 100%.

Лесную дорожку построили, но сам лес куда-то исчез

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В Венгрии на строительство пешеходной дорожки над лесом выделили 160 тысяч евро из фонда ЕС. По задумке посетители должны были гулять среди деревьев и любоваться лесом с высоты. Но к моменту завершения проекта деревья вырубили, поэтому конструкция оказалась посреди пустого поля.

Ответственность за проект связывают с мэром соседней деревни Филемоном Михаем, который подавал заявку на получение гранта. Качество самой постройки тоже вызывает вопросы: деревянные ступени прогибаются под ногами, а крыша одного из расположенных рядом навесов уже начала разваливаться. На старых снимках Google Maps это место выглядит совсем иначе.

Когда строительные материалы закончились раньше работы

Укладчик этой дорожки, похоже, решил, что ровная поверхность необязательна. Кирпичи расположены так, будто мастер пытался собрать огромный пазл, но в какой-то момент потерял инструкцию и несколько деталей. Возможно, брусчатки просто не хватило. Но пешеходам от этого не легче: споткнуться здесь можно даже без особых усилий.

Новая скамейка с неожиданным функционалом

«Босс, мы установили новую скамейку в парке», - примерно так могли отчитаться рабочие перед начальством. Правда, старую мебель они почему-то решили не убирать. Вместо этого новую скамейку просто прикрепили к прежней цепью, оставив на ней защитную плёнку. Зато теперь посетители могут выбирать, с какой стороны им удобнее сидеть. Возможно, это временное решение, но выглядит оно как минимум необычно.

Крыша почти на месте. Что ещё нужно?

Рабочие прибили крышу не к балкам, как следовало бы, а рядом с ними. Получилась конструкция, которая, вероятно, продержится до первого сильного ветра. Один из пользователей поделился похожей историей: «Крыша дома, который я арендую, выглядит так же, она протекает там, где торчат гвозди…»

Навес установили, но немного не рассчитали

Кажется, при монтаже навеса кто-то перепутал расположение входа. Конструкция оказалась заметно смещена относительно двери, поэтому пользоваться ею по назначению теперь довольно затруднительно. В комментариях пошутили, что работу выполнял одноглазый подрядчик. Причём либо в понедельник утром, либо в пятницу вечером.

Пандус, который проверит вашу спортивную подготовку

В Мумбаи обнаружили пандус для людей на инвалидных колясках, который, судя по фотографии, проектировали без особого представления о том, как им будут пользоваться. Вместо удобного подъёма получилась конструкция с неожиданными препятствиями. Угол наклона, возможно, и не слишком большой, но сам маршрут выглядит сомнительно. Похоже, создатели рассчитывали на то, что каждый посетитель предварительно пройдёт курс гимнастики.

Починили телефонный столб. Почти

«Я починил телефонный столб, босс», - мог бы сказать исполнитель этой работы. Сломанную конструкцию просто притянули верёвкой к соседнему столбу, добавив немного скотча. Вероятно, это временная мера, пока старый столб не уберут и не заменят новым. Но оставлять такое сооружение без присмотра явно не лучшая идея.

Симметрия оказалась слишком сложной задачей

При оформлении этой поверхности мастер, похоже, решил, что симметрия - понятие относительное. Результат получился настолько неровным, что рисунок заметен даже без специального поиска недостатков. Исправить ситуацию, вероятно, можно обычной краской. Правда, владельца дома, судя по всему, всё устраивает.

Львы в ковчеге и одна большая ошибка

На этой композиции животные должны были изображать сцену из истории о Ноевом ковчеге. Но с определением пола некоторых персонажей возникли очевидные сложности. Один из оленей ещё мог сойти за самку после удаления рогов. А вот со львом такой трюк уже не сработал. В итоге получилась довольно своеобразная версия библейской истории.

Борьба с глобальным потеплением по-особенному

На фотографии из России кондиционер установлен таким образом, что его внешний блок буквально нависает над окном. Судя по расположению оборудования, прохладный воздух должен каким-то образом попадать в комнату через форточку. Как именно авторы этой конструкции представляли себе её работу, остаётся загадкой. Возможно, у пользователей найдётся более убедительное объяснение.

Торт с портретом. Почти как на оригинале

Кондитер получил заказ на торт с изображением обложки альбома Дрейка «Nothing Was The Same». Результат оказался далёк от оригинала, хотя отдельные детали изображения всё-таки можно узнать. Впрочем, если смотреть на работу с определённого расстояния, сходство даже начинает просматриваться. Главное - не пытаться рассматривать её слишком внимательно.

Коврик для мыши превратил персонажа в инопланетянина

Создатели этого коврика, очевидно, хотели изобразить женский персонаж с характерными объёмными деталями. Но итоговый дизайн оказался настолько странным, что вместо привычного образа получилась какая-то огромная муха. Зато теперь персонаж выглядит по-настоящему инопланетным. Возможно, именно такой эффект и задумывался.

Гравий победил маляра

Перед покраской бордюра рабочему нужно было убрать гравий, мешавший добраться до поверхности. Судя по результату, он решил не тратить на это слишком много времени. В итоге краска появилась только там, куда удалось добраться без лишних усилий. Возможно, исполнитель просто знал, что этот участок никто не будет проверять.

«Ты не пройдёшь!»

Эта дверь находится наверху лестницы, но открыть её практически невозможно: перила перекрывают проход. Причём дверь распахивается наружу, так что просто изменить направление движения не получится. Автор фотографии объяснил: «Это наверху лестницы в коридоре, дверь открывается на 1,5 мм. Это была старая школа, которую переделали в квартиры, это общая зона» Похоже, при переделке здания кто-то забыл проверить, как будут взаимодействовать новые конструкции со старой планировкой.

Велосипедист, которого сначала нужно собрать

Последняя фотография напоминает современное искусство: на велосипедной дорожке лежат разбросанные белые фрагменты, похожие на осколки разбитой тарелки.

Однако автор снимка объяснил, что это изображение велосипедиста, выложенное на брусчатке. Если правильно собрать все части рисунка, можно будет рассмотреть задуманный силуэт. Правда, с первого взгляда догадаться об этом довольно сложно.

Кажется, у всех этих работ есть одна общая черта: исполнители сумели завершить задачу, но забыли проверить, что именно у них получилось.