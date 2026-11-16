16 ноября 2026, 14:28

16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

У каждого из нас есть привычки и убеждения, которые не всегда выдерживают проверку здравым смыслом. Мы переживаем за сохранность вещей, но порой совершенно не заботимся о себе, требуем от окружающих соответствовать стандартам, которым сами не следуем, и пытаемся экономить там, где это выглядит особенно странно.

Художник Gudim собрал подобные ситуации в серии иллюстраций «Да, но». Его рисунки построены на контрастах: сначала кажется, что всё вполне логично, но стоит присмотреться к деталям, как обнаруживается забавное противоречие. Многие из этих ситуаций знакомы практически каждому.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

1. Вещь важнее

2. Электронный билет такой электронный

3. Обратная сторона здорового питания

4. Стандарты красоты, которые мы применяем избирательно

5. Такие разные рейтинги

6. Когда ты богат только в игре «Монополия»

7. Какая-то неискренняя просьба

8. Не по-вегану

9. Спасибо, попили

10. Прелесть осени

11. Освещение играет роль

12. А тарелка такая огромная

13. Подумай дважды

14. Когда пришёл на концерт, но увидеть звезду снова можешь только на экране

15. Красота требует жертв?

16. Экологичная трубочка и неэкологичный стаканчик

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Тефтели в томатном соусе с моцареллой: простой рецепт с итальянским…
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Гороскоп Таро на 17 ноября: Овны загорятся новой идеей, а Скорпионам…
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Деревянная Коза находит золотую середину: 5 знаков, которым 17 ноября…
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Один шарф вместо нового пальто: четыре цвета зимы 2026–2027, которые…
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Стрельцы, Девы, Козероги и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на вторник…
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Пять романов, которые объясняют политику лучше учебников
Путешественница сравнивает отель и квартиру перед бронированием

Отель или квартира в 2026 году: почему цена за ночь больше ничего не решает
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг