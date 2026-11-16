16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными

У каждого из нас есть привычки и убеждения, которые не всегда выдерживают проверку здравым смыслом. Мы переживаем за сохранность вещей, но порой совершенно не заботимся о себе, требуем от окружающих соответствовать стандартам, которым сами не следуем, и пытаемся экономить там, где это выглядит особенно странно.

Художник Gudim собрал подобные ситуации в серии иллюстраций «Да, но». Его рисунки построены на контрастах: сначала кажется, что всё вполне логично, но стоит присмотреться к деталям, как обнаруживается забавное противоречие. Многие из этих ситуаций знакомы практически каждому.

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