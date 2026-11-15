Дизайнеры явно перестарались: 17 домашних интерьеров, которые хочется развидеть

Попытки сделать интерьер необычным иногда приводит к результатам, которые сложно объяснить даже самым смелым поклонникам дизайна. Кто-то решил, что обычный пол нуждается в ярком цвете, кому-то показались скучными потолки, а другие и вовсе превратили ванную комнату в декорацию к фильму ужасов.

В этой подборке собраны 17 примеров домашнего творчества, в которых фантазия явно опередила здравый смысл. Некоторые решения вызывают смех, другие заставляют задуматься о том, кто вообще согласовал такой проект.

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1. Сюрприз для мужа: полы в любимом цвете

Жена решила порадовать супруга и перекрасила полы в его любимый цвет. Судя по результату, сюрприз получился настолько масштабным, что теперь мужу придется либо полюбить новый оттенок еще сильнее, либо привыкать к нему каждый день.

2. Когда лестница не учитывает особенности человеческой анатомии

Ступеньки выглядят так, будто проектировщик решил проверить, насколько хорошо хозяева дома умеют сохранять равновесие. Надпись «У меня внезапно сломалась лодыжка» здесь звучит скорее как предупреждение, чем как шутка.

3. Мясные занавески

Кто-то решил, что обычные шторы выглядят слишком скучно, и нашел им весьма своеобразную замену. Интерьер получился таким, что даже самый голодный гость вряд ли захочет задерживаться.

4. Негигиенично и безвкусно

Некоторые дизайнерские решения сложно оценивать исключительно с эстетической точки зрения. Здесь вопросы возникают гораздо раньше: например, о том, насколько удобно и безопасно вообще пользоваться таким интерьером.

5. Кухня в стиле фермерского дома

Судя по задумке, авторы хотели создать уютную кухню в деревенском стиле. Правда, между атмосферой загородного дома и декорациями для тематического аттракциона оказалась довольно тонкая граница.

6. Потолок тоже нуждается во внимании

Обычный белый потолок показался кому-то слишком скучным. Решение нашлось быстро, хотя теперь сложно сказать, на что гости будут смотреть в первую очередь: на мебель, стены или эту конструкцию над головой.

7. Еще одна лестница с сюрпризом

Похоже, предыдущий случай не был единичным. В этом доме тоже нашлось место для архитектурного решения, после которого поход по лестнице превращается в небольшое испытание на координацию.

8. Мама попросила присмотреть за собакой

«Мама попросила меня присмотреть за собакой, пока она в круизе. Мне страшно», - так подписали эту фотографию. .

9. Когда в детстве слишком увлекались Sims

«Я в 10 лет, освещающая любое помещение в Sims», - гласит подпись к фотографии. Кажется, автор этой идеи решил перенести детский игровой опыт в реальную жизнь. Получилось ярко. Возможно, даже слишком.

10. Гостевая спальня, в которой никто не хочет ночевать

Хозяева заметили, что гости почему-то избегают их спальни, и решили исправить ситуацию с помощью веселого цвета. Правда, после такого обновления у приглашенных может появиться еще больше причин поискать гостиницу поблизости.

11. Кухня для очень длинного банана

«Этой кухне нужен очень длинный банан и одно яйцо» - такая подпись сопровождает необычное интерьерное решение. Теперь остается только представить, какие еще продукты должны помещаться в предусмотренные для них конструкции.

12. Здесь должно было быть джакузи

На фотографии осталось пространство, которое, судя по всему, задумывалось для установки джакузи. Но что-то пошло не по плану. Теперь это скорее загадка для гостей, которым придется самостоятельно догадаться о первоначальном назначении конструкции.

13. Самодельная укладка плитки

Укладка плитки требует точности, терпения и хотя бы минимального представления о геометрии. В этом случае результат получился настолько оригинальным, что привычные правила ремонта, кажется, просто решили проигнорировать.

14. Ванная комната в стиле фильма «Сияние»

Любителям фильма Стэнли Кубрика такое оформление наверняка покажется знакомым. Правда, принимать душ в интерьере, который напоминает декорации к психологическому триллеру, захотят далеко не все.

15. Постельный клоп

Название говорит само за себя. Кажется, авторы решили, что обычного постельного белья недостаточно для выразительного интерьера, и добавили в спальню весьма специфический декоративный элемент.

16. Ведьмино окно

Необычная конструкция окна выглядит так, будто ее проектировали специально для старого дома с привидениями. Возможно, у такого решения есть практическое объяснение, но с первого взгляда оно больше напоминает часть декора к мистическому фильму.

17. Личное место кота для наблюдения за людьми

У кота появилось собственное пространство, откуда удобно следить за происходящим в доме и молча оценивать поведение окружающих. Пожалуй, это один из немногих случаев в подборке, когда необычное дизайнерское решение действительно нашло благодарного пользователя.