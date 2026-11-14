Детство без страховки: 15 игровых площадок, от которых сегодня волосы встают дыбом

Металлические горки под палящим солнцем, карусели, с которых можно было вылететь на полном ходу, и высокие конструкции без страховочных ограждений. Когда-то все это считалось обычным оборудованием для детской площадки. Сегодня подобные сооружения скорее напоминали бы декорации к фильму о выживании.

Правила безопасности тогда были совсем другими. Дети лазали по высоким конструкциям, катались на тяжелых металлических каруселях и падали на твердый грунт. Синяки и ссадины считались почти обязательной частью детства. А некоторые развлечения вполне могли закончиться серьезными травмами.

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Эти архивные фотографии показывают, как выглядели игровые площадки в разные десятилетия XX века. И после некоторых снимков современные горки и качели уже не кажутся такими скучными.

1. Детская игровая площадка в Монреале, 1950-е годы

2. Обычная детская площадка из 1970-х

3. Игровые комплексы без страховочных сеток

Высокие конструкции для лазания строили без защитных ограждений. Никого особенно не смущало и то, что под скалодромами мог оказаться твердый грунт.

4. Детская площадка в Мехико, 1960-е годы

5. Металлические спиральные горки

В жаркую погоду такие горки превращались в настоящие раскаленные поверхности. Металл сильно нагревался на солнце, и неосторожное катание могло закончиться ожогами кожи.

6. Горка в Голландии, 1972 год

7. Карусели, на которых нужно было крепко держаться

Старые вращающиеся карусели были развлечением с элементами экстрима. Если ребенок терял хватку на высокой скорости, его могло буквально отбросить в сторону.

8. Игровая конструкция, экстремальная даже по меркам 1980-х

9. Детская площадка 1924 года

10. Падения были частью обычного игрового опыта

Гравитация, разумеется, работала и тогда. Одно неловкое движение на высокой конструкции могло обернуться падением, порезами, сильными ушибами и даже госпитализацией.

11. Игровая конструкция на митинге в честь Дня возрождения Земли. Беркли, Калифорния, 1970 год

12. Открытый спортзал и игровая площадка. Чикаго, Иллинойс, 1903 год

13. Самодельный «вихрь», 1912 год

14. Лестницы, на которых нельзя было терять равновесие

Крутые лестницы и высокие переходы встречались на старых площадках довольно часто. Достаточно было оступиться или замешкаться на спуске, чтобы игра закончилась поездкой в больницу.

15. Детская площадка на Колумбус-авеню

Иногда кажется, что у предыдущих поколений было совершенно другое представление о детских развлечениях. И эти фотографии отлично показывают, насколько далеко за несколько десятилетий ушли требования к безопасности игровых площадок.