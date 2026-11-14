«Да, но»: 18 комиксов, в которых жизнь высмеивает сама себя

У жизни своеобразное чувство юмора. Можно годами смеяться над чужими привычками, а потом совершенно незаметно перенять их. Можно мечтать об идеальном порядке и самому создавать хаос. Именно на таких противоречиях строится серия комиксов «Да, но…» художника Антона Гудима. Его рисунки обходятся без слов, но это им совершенно не мешает. В нескольких простых деталях Антон умудряется показать знакомые ситуации, нелогичные поступки и маленькие бытовые абсурды, которые обычно остаются без внимания.

Иногда хочется рассмеяться, иногда - пересмотреть картинку еще раз. А порой остается только признать: действительно, так и есть. В этой подборке - 18 комиксов, в которых каждый найдет что-то знакомое.

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1. Когда чужие недостатки кажутся смешнее собственных

2. День рождения - праздник, который с возрастом воспринимается иначе

3. Прежде чем менять мир, начни с себя

4. Кажется, с корги никогда нельзя расслабляться

5. Вот так выглядит ближайшее будущее

6. Телефон дороже здравого смысла: знакомая финансовая история

7. Иногда одна мелочь способна испортить весь день

8. Когда решение оказывается гениальным в своей простоте

9. Теперь действительно хочется посмотреть на оригинал

10. Вот это уже немного обидно

11. Логика, против которой трудно возразить

12. С Гарри Поттером такие шутки не пройдут!

13. Может, пора переименовать друзей в социальных сетях в знакомых?

14. После любой непогоды рано или поздно выглядывает солнце

15. Летний отдых в нескольких деталях

16. Галя, у нас отмена!

17. Качество изображения отличное. Но есть один нюанс

18. Шах и мат!