«Да, но»: 18 комиксов, в которых жизнь высмеивает сама себя

У жизни своеобразное чувство юмора. Можно годами смеяться над чужими привычками, а потом совершенно незаметно перенять их. Можно мечтать об идеальном порядке и самому создавать хаос. Именно на таких противоречиях строится серия комиксов «Да, но…» художника Антона Гудима. Его рисунки обходятся без слов, но это им совершенно не мешает. В нескольких простых деталях Антон умудряется показать знакомые ситуации, нелогичные поступки и маленькие бытовые абсурды, которые обычно остаются без внимания.
Иногда хочется рассмеяться, иногда - пересмотреть картинку еще раз. А порой остается только признать: действительно, так и есть. В этой подборке - 18 комиксов, в которых каждый найдет что-то знакомое.