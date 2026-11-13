13 изобретений, после которых обычные бытовые вещи кажутся безнадежно устаревшими

Очень часто для решения привычной бытовой проблемы не хватает всего одной хорошенькой идеи. Ну например, придумать подушку, на которой можно лежать в очках (ну а вдруг кто то мечтает о таком), или светильник, который сам загорается внутри сумки - девушки в темных местах оценили бы. Дизайнеры и изобретатели продолжают находить такие решения. Некоторые из них выглядят неожиданно, но от этого не становятся менее интересными.

1. Метла, которая умеет пылесосить

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Когда на полу появилась небольшая кучка мусора, доставать большой пылесос не всегда хочется. Эта метла решает проблему проще: достаточно включить встроенный механизм, и она превращается в компактный пылесос. Удобный вариант для быстрой уборки.

2. Приспособление против вросших ногтей

Вросший ноготь способен доставить немало неприятностей. Причиной могут быть наследственность, неправильно подобранная обувь и другие факторы. Для коррекции ногтевой пластины придумали специальное приспособление, которое крепится по бокам ногтя и помогает воздействовать на его форму. При этом болезненную проблему лучше решать вместе со специалистом, а не экспериментировать самостоятельно.

3. Туфли с регулируемой высотой каблука

Высокие каблуки хороши ровно до того момента, пока ноги не начинают уставать. В этой модели предусмотрена возможность менять высоту каблука. Можно выбрать более нарядный вариант для выхода или сделать обувь удобнее для долгой прогулки.

4. Коляска, которая складывается за секунду

Детская коляска часто занимает половину багажника, а в путешествиях превращается в отдельную проблему. Эта компактная модель складывается буквально за секунду и после этого напоминает небольшой чемодан или упаковку. Родителям не придётся долго разбираться с механизмом перед поездкой.

5. Светильник, который наводит порядок в сумке

Поиск нужной вещи в глубине сумки иногда занимает больше времени, чем хотелось бы. Особенно если внутри лежит целый набор предметов на все случаи жизни. Маленький светильник с датчиком движения решает эту проблему: его достаточно положить внутрь, и при открытии сумки он автоматически включится.

6. Маска для подводного плавания с обзором на 180 градусов

Обычная маска для плавания требует привыкания: приходится дышать через трубку и ограничивать обзор. Полноразмерная модель устроена иначе. Она позволяет дышать носом и ртом, а панорамное стекло открывает широкий обзор под водой.

7. Электрическое устройство для чистки рыбы

Чистка рыбы редко проходит без разбросанной по кухне чешуи и характерного запаха. Специальное электрическое устройство помогает удалить чешую быстрее и аккуратнее, не повреждая мясо. Прибор работает автоматически, а ухаживать за ним, судя по конструкции, довольно просто.

8. Колготки, которые сложно порвать

Знакомая неприятность: только надетые колготки уже зацепились за что-то и пошли стрелками. Одна из разработчиц решила найти альтернативу привычным тонким волокнам и использовала материал, применяемый в бронежилетах и альпинистском снаряжении. Так появились мягкие, но гораздо более прочные колготки.

9. Детская бутылочка с необычной формой

У этой бутылочки увеличенная площадь поверхности по сравнению с традиционными моделями. Благодаря такой конструкции молоко можно нагревать и охлаждать примерно в два раза быстрее. Разработчики утверждают, что это помогает лучше сохранять питательные вещества.

10. Подушка для тех, кто не снимает очки перед телевизором

Лежать на боку в очках неудобно: дужки давят на виски, а оправа упирается в подушку. В этой модели предусмотрено специальное углубление для очков. Можно устроиться поудобнее и смотреть любимый сериал, не снимая их каждые несколько минут.

11. Подстаканник, который защищает напитки от падения

Чашка на подлокотнике дивана выглядит вполне безобидно, пока кто-нибудь случайно не заденет её рукой. Специальный герметичный подстаканник крепится к подлокотнику и помогает удерживать напиток на месте. Больше не придётся постоянно искать, куда поставить стакан, чтобы случайно его не опрокинуть.

12. Розетка со встроенным удлинителем

Иногда розетка находится совсем не там, где нужно, а обычный удлинитель путается под ногами. Здесь кабель спрятан прямо внутри настенной конструкции. После использования достаточно отпустить его, и механизм автоматически втянет шнур обратно.

13. Передвижная опора для лестничных поручней

Подниматься и спускаться по лестнице бывает непросто людям старшего возраста и тем, кто восстанавливается после серьёзных травм или инсульта. Это устройство представляет собой передвижную опору, которую можно перемещать вдоль лестничного поручня и фиксировать в нужном положении. Дополнительная поддержка помогает увереннее держаться во время движения.