Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

В моде как-будто нет запретов: сегодня странное сочетание цветов становится трендом, а вчерашняя нелепейшая вещь вдруг оказывается на обложках журналов. Но иногда эксперименты заходят так далеко, что остается только молча рассматривать фотографии. И чем дольше смотришь, тем больше вопросов возникает.
Конечно, у каждого свое представление о красоте. Кто-то любит необычные силуэты, кто-то не расстается с яркими принтами, а кому-то хочется добавить в образ немного безумия. Эти 16 человек явно решили не ограничивать фантазию. Получилось занятно!