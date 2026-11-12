Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

В моде как-будто нет запретов: сегодня странное сочетание цветов становится трендом, а вчерашняя нелепейшая вещь вдруг оказывается на обложках журналов. Но иногда эксперименты заходят так далеко, что остается только молча рассматривать фотографии. И чем дольше смотришь, тем больше вопросов возникает.

Конечно, у каждого свое представление о красоте. Кто-то любит необычные силуэты, кто-то не расстается с яркими принтами, а кому-то хочется добавить в образ немного безумия. Эти 16 человек явно решили не ограничивать фантазию. Получилось занятно!

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1. Смелый выбор наряда

2. Прическа заслуживает отдельного внимания

3. Вот это чувство стиля!

4. Если сегодня отправитесь в лес, такой наряд точно пригодится

5. Кажется, здесь вдохновлялись модой 60-х

6. В этом лучше стоять на месте

7. Курица стала неожиданным аксессуаром

8. Девушка в зеленом явно знает толк в социальной дистанции

9. Мимо такого образа сложно пройти незамеченным

10. Даже не знаем, что на это сказать

11. «Кто сфотографировал мою последнюю попытку поставить палатку?»

12. А ведь кто-то действительно решил, что это отличная идея

13. Здесь странно буквально все

14. Клеши вышли на совершенно новый уровень

15. Ронда Макдональд?

16. Кажется, комментарии здесь излишни