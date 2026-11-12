12 ноября 2026, 12:22

Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

В моде как-будто нет запретов: сегодня странное сочетание цветов становится трендом, а вчерашняя нелепейшая вещь вдруг оказывается на обложках журналов. Но иногда эксперименты заходят так далеко, что остается только молча рассматривать фотографии. И чем дольше смотришь, тем больше вопросов возникает.

Конечно, у каждого свое представление о красоте. Кто-то любит необычные силуэты, кто-то не расстается с яркими принтами, а кому-то хочется добавить в образ немного безумия. Эти 16 человек явно решили не ограничивать фантазию. Получилось занятно!

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

1. Смелый выбор наряда

2. Прическа заслуживает отдельного внимания

3. Вот это чувство стиля!

4. Если сегодня отправитесь в лес, такой наряд точно пригодится

5. Кажется, здесь вдохновлялись модой 60-х

6. В этом лучше стоять на месте

7. Курица стала неожиданным аксессуаром

8. Девушка в зеленом явно знает толк в социальной дистанции

9. Мимо такого образа сложно пройти незамеченным

10. Даже не знаем, что на это сказать

11. «Кто сфотографировал мою последнюю попытку поставить палатку?»

12. А ведь кто-то действительно решил, что это отличная идея

13. Здесь странно буквально все

14. Клеши вышли на совершенно новый уровень

15. Ронда Макдональд?

16. Кажется, комментарии здесь излишни

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Пять фильмов об искусстве, которые стоит посмотреть перед походом в музей
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Тест на характер: выберите одну из 9 шахматных фигур и узнайте, кто вы на…
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Козероги, Тельцы, Скорпионы и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу…
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Новый оттенок лака для ногтей бросает вызов классическим зимним цветам и…
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Смешные картинки на день и лучше сейчас
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Она поправляет шарфик, а художник меняет детали: найдите 3 отличия
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13…
Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста и экзорциста

25 фото, на которых природа выглядят так, будто их создавали по чертежам