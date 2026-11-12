Когда шеф-повар сошёл с ума: 14 блюд, которые подали на кирпиче, кости и даже в унитазе

Когда-то ресторанная посуда была простой и понятной: суп подавали в тарелке, кофе - в чашке, а десерт - на блюдце. Но некоторым шеф-поварам такая предсказуемость показалась оскорблением творческой свободы.

Теперь еду приносят на кирпичах, костях, деревянных щепках и даже гипсовых кроссовках. В особо изысканных заведениях посетителю предлагают самостоятельно разобраться, как всё это есть и куда потом девать соус. Зато посудомойщики, вероятно, впервые в истории ресторанного бизнеса чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

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Мы собрали 14 фотографий, доказывающих, что фантазия поваров не знает границ. К сожалению, иногда она не знает и слова «тарелка».

1. Завтрак в Малаге: яйца не понадобились, а упаковка пригодилась

В Испании придумали, как сэкономить на посуде: просто подать завтрак в картонной упаковке из-под яиц. Главное - не перепутать, где горчица, а где раньше лежала скорлупа.

2. Сэндвич на кирпиче

Когда в меню написано «основательное блюдо», стоит уточнить, насколько основательное. Этот сэндвич подали на настоящем кирпиче. Надеемся, строительный раствор в стоимость не входит.

3. Веганское блюдо на кости

Особенно трогательный способ выразить уважение к вегетарианцам - подать им закуску на огромной кости. Кажется, шеф-повар не до конца разобрался в концепции.

4. Мясная нарезка за 26 долларов - прямо из супермаркета

За 26 долларов посетителю торжественно принесли колбасу, сыр и оливки в заводской пластиковой упаковке. Осталось только предложить самостоятельно пробить товар на кассе.

5. Хумус для ценителей современного искусства

Хумус намазали на холст и поставили на мольберт. Теперь перед посетителем сложный выбор: съесть произведение искусства или дождаться, пока его выставят на аукционе.

6. Суп в половнике

Здесь повар решил не усложнять себе жизнь и принёс суп прямо в половнике. Следующий этап оптимизации - подавать борщ вместе с кастрюлей, а компот непосредственно в половине ведра.

7. Пирожки на колючей ветке

Еду нанизали на шипы так, словно это не ресторан, а испытание на выживание. За каждый успешно снятый пирожок посетителю полагается грамота за храбрость.

8. Ужин на сковородке

Картошку с мясом подали прямо в сковороде с антипригарным покрытием. Идеальный способ совместить ужин с лёгким соскабливанием тефлона. Приятного аппетита!

9. Морские гребешки на древесной щепе

Ресторанная версия пикника на лесопилке. Главное - вовремя остановиться и не начать есть гарнир вместе с опилками. Хотя, возможно, это и есть фирменная клетчатка от шефа.

10. Десерт на подошве кроссовка

Кондитер явно мечтал стать дизайнером спортивной обуви. Не сложилось - теперь гости едят пирожные с подошвы. Интересно, можно ли заказать десерт на два размера больше?

11. Вафли на разделочной доске

Клубника, сливки, сироп и доска, которая совершенно не собирается удерживать всё это великолепие. В комплекте с десертом желательно выдавать салфетки, тряпку и небольшой тазик.

12. Брюссельская капуста в миниатюрном унитазе

Тот редкий случай, когда оформление блюда полностью уничтожает желание его попробовать. Особенно впечатляет крышка. Интересно, что здесь считается хорошим тоном - поднять её перед едой или после?

13. Клубника со сливками в бутылке

Десерт подали в разрезанной стеклянной бутылке. Видимо, после нескольких бокалов вина гостям предлагают перейти к более опасным развлечениям. Осторожно: хрустеть здесь должна только клубника.

14. Мартини с фрикаделькой

В бокале для коктейля - томатный соус, мясной шарик и спагетти, свисающая через край. Джеймс Бонд попросил бы взболтать, но не смешивать. Итальянская бабушка просто заплакала бы.

Короткий финал подборки

После таких гастрономических экспериментов обычная белая тарелка начинает казаться величайшим достижением человеческой цивилизации. А ведь когда-то посетители ресторанов жаловались только на маленькие порции.

Теперь главное - чтобы ужин не принесли на лопате. Хотя, судя по всему, и это уже не предел фантазии.