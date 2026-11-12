12 ноября 2026, 16:28

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Иногда достаточно одного удачного ракурса, чтобы обычная сцена превратилась в просто «вау». Солнлышко будто выходит прямо из здания, морские волны оставляют на пляже следы как какой-нибудь художник, а отражение автомобильного руля напоминает поверхность неизвестной планеты.

Такие кадры невозможно спланировать до мелочей. Нужно просто оказаться в нужном месте, вовремя заметить необычную деталь и успеть нажать на кнопку камеры. В этой подборке собраны 15 фотографий, на которых случайность оказалась талантливее любого сценария.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

1. Пловчиха Хани Осрин на международных соревнованиях в Эдинбурге

2. Всплеск, который выглядит почти нереально

3. Солнце словно выходит из здания

4. Морской шторм на крыше автомобиля

5. Птица, пойманная в самый разгар прыжка

6. Вид из иллюминатора больше напоминает картину художника

7. Каждый день в одно и то же время любимое место собаки превращается в сказочное

8. Собака на замерзшем озере

9. Настоящий разрушитель новогодних елок

10. Эта стена на самом деле представляет собой треугольную колонну

11. Волны превратили пляж в картину

12. Один уличный фонарь разделил снимок на два совершенно разных мира

13. Полумесяц между антеннами в Чикаго

14. Отражение автомобильного руля напоминает неизведанную планету

15. Смотрите, какая маленькая корова!

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна…
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Пятница, 13-е удивит даже скептиков: что карты Таро приготовили всем…
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Мода свернула не туда: 16 нарядов, после которых хочется вызвать стилиста…
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Серебряная нить Металлического Кролика: 5 знаков, которым пятница 13…
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Раки, Скорпионы, Девы и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на пятницу 13…