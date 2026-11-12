15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее

Такие кадры невозможно спланировать до мелочей. Нужно просто оказаться в нужном месте, вовремя заметить необычную деталь и успеть нажать на кнопку камеры. В этой подборке собраны 15 фотографий, на которых случайность оказалась талантливее любого сценария.

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1. Пловчиха Хани Осрин на международных соревнованиях в Эдинбурге

2. Всплеск, который выглядит почти нереально

3. Солнце словно выходит из здания

4. Морской шторм на крыше автомобиля

5. Птица, пойманная в самый разгар прыжка

6. Вид из иллюминатора больше напоминает картину художника

7. Каждый день в одно и то же время любимое место собаки превращается в сказочное

8. Собака на замерзшем озере

9. Настоящий разрушитель новогодних елок

10. Эта стена на самом деле представляет собой треугольную колонну

11. Волны превратили пляж в картину

12. Один уличный фонарь разделил снимок на два совершенно разных мира

13. Полумесяц между антеннами в Чикаго

14. Отражение автомобильного руля напоминает неизведанную планету

15. Смотрите, какая маленькая корова!