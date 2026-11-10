На картинке - шедевр, в жизни - как получилось: 16 архитектурных разочарований

На архитектурных визуализациях всегда царит прекрасная погода, деревья выглядят так, будто их только что доставили из ботанического сада, прохожие счастливы, а здания сверкают и обещают человечеству светлое будущее. Даже мусорные баки в этом идеальном мире, кажется, не предусмотрены.

Но потом начинается строительство. Появляются сметы, подрядчики, технические ограничения, сроки и множество других обстоятельств, которые способны внести в самую смелую архитектурную фантазию весьма неожиданные коррективы.

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И вот торжественный момент: строительные леса убраны, объект готов, можно сравнивать.

Иногда сходство с первоначальным проектом действительно впечатляет. А иногда возникает ощущение, что архитектор и строители пользовались разными картинками. Впрочем, дело не всегда в качестве строительства: эффектные компьютерные изображения умеют скрывать недостатки и приукрашивать достоинства лучше любого фильтра в социальных сетях.

Перед вами 16 архитектурных историй в жанре «ожидание и реальность». Сверху - как это представляли на этапе проекта, снизу - что получилось в действительности. И кое-где разница заслуживает отдельных аплодисментов.

1. Библиотека имени Стэнли Милнера в Эдмонтоне, Альберта.

Тот редкий случай, когда геометрия осталась, а ощущение праздника куда-то исчезло. Возможно, его забыли включить в смету.

2. Проект, представленный архитектором, и то, как подрядчик в итоге его реализовал.

Ожидание: фантастическая рыба, готовая выпрыгнуть из воды. Реальность: рыба, которая уже смирилась с жизнью на суше.

3. Какая огромная разница между рендером и реальностью. Prisma, Хельсингборг, Швеция.

Ожидание: сверкающий дворец из будущего. Реальность: огромная коробка конфет, которую забыли распаковать.

4. Международный круизный терминал Визаг в Вишакхапатнаме, Индия.

На картинке - космический корабль из XXII века. В реальности - автовокзал, который очень хочет быть космическим кораблём.

5. Спектр в Нья Ховас. Рендеринг против фактического результата

В проекте - архитектурное оригами. В реальности - гигантская корзина для пикника, которую забыли наполнить продуктами. Хотели сложную игру геометрических форм, а получили монументальную конструкцию, напоминающую деревянные жалюзи. Хотя солнце, вероятно, действительно не мешает.

6. Расположен в центре Хальмстада.

На презентации - элегантный деловой центр европейского уровня. После строительства - районная поликлиника, которая получила повышение.

Впрочем, здесь архитекторы почти не обманули ожиданий. Просто на визуализации здание выглядело так, будто у него впереди блестящая карьера. А в реальности оно уже двадцать лет работает бухгалтером и мечтает об отпуске.

7. Новое здание муниципалитета Векшё. Визуализация против реального здания.

Ожидание: сверкающий кристалл, упавший с небес. Реальность: теплица, в которой решили открыть муниципальное учреждение.

В проекте фасад переливался, словно бриллиант. В жизни выяснилось, что бриллиант тоже может выглядеть как обычное оконное стекло.

8. Замысел этого здания выглядел великолепно, но реальность оказалась очень разочаровывающей.

На картинке - величественная снежная волна, застывшая посреди города. В жизни - бетонная горка, по которой даже санки не поедут.

Зато изгиб сохранили! Просто волшебство куда-то делось, а окна остались.

9. Сёдерс Хойдер в Хельсингборге, Швеция

Ожидание: роскошная башня из архитектурного журнала. Реальность: многоэтажный дом, которому случайно достались балконы из разных наборов конструктора LEGO.

Особенно обидно за золотой закат. Именно он, похоже, обеспечивал половину первоначальной красоты.

10. Видение против реальности. Платинан, Гётеборг, Швеция.

В проекте - воздушный архитектурный шедевр, наполненный светом и зеленью. В реальности - гигантский холодильник, в котором хранят офисных сотрудников.

11. То же самое, но другое

12. Новый отель в туристическом центре Хальмстада. Он выглядит как отель с привидениями.

13. Культурный центр «Сара» в Шеллефтеа, Швеция. В реальности он выглядит очень печально.

14. Другой ракурс, но смысл по-прежнему ясен – Ужасно

15. Здание Vågen заняло пятое место в списке самых уродливых зданий Швеции в 2022 году.

16. Глазиарен, Гётеборг. Здание превратилось в нечто, напоминающее старый холодильник с уродливыми магнитами.

Конечно, сравнивать компьютерную визуализацию и обычную фотографию не совсем справедливо. На одной - идеальное освещение, тщательно выбранный ракурс и безупречная атмосфера. На другой - реальная жизнь, пасмурное небо, припаркованные автомобили и строительные заборы.

Но именно поэтому такие сравнения особенно увлекательны. Они напоминают, что между красивой идеей и её воплощением иногда лежит целая пропасть. Причём порой весьма дорогостоящая.