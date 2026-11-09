9 ноября 2026, 15:58

Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так

Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так

Иногда один рисунок говорит больше, чем длинная статья. Польский художник Павел Кучинский умеет находить такие образы, которые сначала вызывают улыбку, а через несколько секунд заставляют задуматься. В его работах есть политика, социальное неравенство, зависимость от технологий и человеческая наивность.

Кучинский не пытается приукрасить действительность. Его иллюстрации построены на иронии, метафорах и довольно жестких наблюдениях за тем, как устроен современный мир. За внешней простотой каждой работы скрывается отдельная история.

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