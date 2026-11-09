Это точно не фотошоп? 15 необычных явлений и существ, которые существуют на самом деле

1. Человек увидел конец радуги

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Ирландские легенды обещают, что на конце радуги можно найти горшочек с золотом, который охраняет лепрекон. Но у автора этого снимка сокровищ обнаружить не получилось.

Он рассказал, что пытался приблизиться к радуге на машине, однако она словно двигалась вперед вместе с автомобилем. В этом нет никакой мистики: радуга представляет собой оптическое явление, и у нее нет определенной физической точки, до которой можно добраться.

2. Озеро покрылось ледяными пластинами

На первый взгляд кажется, будто кто-то специально сложил у берега огромные куски льда. На самом деле все произошло без человеческого вмешательства.

При низкой температуре на поверхности озера образовалась ледяная корка. Сильный ветер ломал ее и гнал отдельные пласты к берегу, где они нагромождались друг на друга. Во время этого процесса лед может издавать весьма необычные звуки.

3. Солнце оказалось похоже на спину мохнатой собаки

Этот снимок Солнца больше напоминает макрофотографию шерсти животного, чем изображение звезды. Автор фотографии сделал его с помощью специального телескопа, установленного у себя во дворе.

При съемке использовались телескоп и фильтр, позволяющие рассмотреть структуры хромосферы - слоя солнечной атмосферы над фотосферой. По словам фотографа, изображение помогает увидеть особенности магнитного поля Солнца через водородный слой. Он также предупредил: направлять телескоп на Солнце без специального оборудования и знаний опасно.

4. Молния ударила во время заката во Флориде

Закат и гроза редко выглядят настолько эффектно одновременно. На фотографии молния рассекает небо на фоне теплых закатных оттенков.

Красиво, но смотреть на такое зрелище вблизи вряд ли захотелось бы.

5. У обычной кошки обнаружились лишние пальцы

Кошка, обитающая на парковке возле работы автора снимка, привлекла внимание необычными лапами. На них оказалось больше пальцев, чем обычно бывает у представителей семейства кошачьих.

Такая особенность называется полидактилией. Это наследственное состояние, при котором у животного формируются дополнительные пальцы. Обычно оно не мешает кошкам жить, а иногда даже помогает им лучше цепляться за поверхности.

6. Камень, внутри которого будто спрятан океан

Эта жеода напоминает морской пейзаж: синие волны, береговая линия и словно разрыв в небе. Трудно поверить, что перед нами всего лишь минерал.

Чтобы доказать, что изображение не нарисовано на поверхности камня, автор отдельно показал его обратную сторону. Она осталась необработанной и выглядит совсем иначе.

7. Детеныш тапира с необычной окраской

Этот маленький тапир выглядит так, словно его шерсть случайно лишилась привычного цвета. Причина необычной внешности - лейкизм, состояние, при котором животное частично теряет пигментацию.

В отличие от альбинизма, лейкизм обычно не сопровождается характерным красноватым оттенком глаз. Именно по этому признаку их часто различают.

8. Сом, который выглядит как спелый банан

Рыбак из Нидерландов поймал сома настолько яркого желтого цвета, что сравнение с бананом напрашивается само собой. Для обычного представителя этого вида такая расцветка действительно необычна.

По опубликованной информации, причиной стал лейкизм - та же особенность пигментации, которая встречается у некоторых других животных.

9. Кот, которому явно не нужны занятия в спортзале

У этого сфинкса настолько выраженная мускулатура, что он больше напоминает маленького бодибилдера, чем домашнего питомца.

Хозяин объяснил необычную внешность кота гипертрофией мышц, связанной с недостаточной выработкой миостатина. Этот белок регулирует рост мышечной ткани и ограничивает ее чрезмерное развитие.

10. Красная кукуруза, которую легко принять за гранат

С первого взгляда трудно понять, что перед нами кукуруза. Красные зерна настолько плотно прилегают друг к другу, что початок напоминает спелый гранат.

Такую кукурузу выращивают, в частности, в Джорджии, Флориде и Каролине. Фотография быстро привлекла внимание пользователей, которые тоже заметили сходство с фруктом.

11. Одуванчик, который закрутился в спираль

Одуванчики обычно выглядят довольно предсказуемо. Но на этом снимке растение словно решило закрутиться вокруг собственной оси.

Подобные деформации иногда возникают после воздействия гербицидов. В частности, триклопир, содержащийся в некоторых средствах для борьбы с сорняками, влияет на процессы роста растения. В результате его развитие нарушается, появляются необычные изгибы и деформации.

12. Голубь, который выглядит так, будто его раскрасили

В Барселоне автор фотографии встретил голубя с совершенно необычной окраской. Его крылья выглядели так, словно птицу специально разрисовали.

И это действительно так. Необычный цвет появился не благодаря природной мутации: в Испании существуют соревнования с участием голубей, которым владельцы раскрашивают крылья. По описанию автора, победителем становится птица, которой первой удается привлечь внимание самки. Получается довольно своеобразный конкурс красоты, где окончательное решение принимают сами голуби.

13. Акула, которая умеет есть и дышать одновременно

Австралийская бычья акула выглядит довольно необычно даже на фоне своих сородичей. У нее тупая голова, характерные выступы над глазами и интересная особенность поведения: она способна одновременно питаться и прокачивать воду через жабры, не прекращая дышать.

Еще одна любопытная деталь связана с размножением. Самки откладывают яйца в темно-коричневых капсулах характерной спиральной формы, напоминающих крупные шурупы. Для человека этот вид не представляет серьезной опасности: акулы небольшие и не способны прокусить человеческую кожу.

14. Мама и ребенок с одинаковой необычной особенностью волос

У матери и ребенка на фотографии есть общая особенность: прядь волос заметно светлее остальных. Это полиоз - состояние, при котором на отдельных участках волос отсутствует или значительно снижено содержание меланина.

Такая особенность может затрагивать волосы на голове, брови и ресницы. В этом случае ребенок унаследовал необычную окраску от матери.

15. Змея с тузом червей на лбу

У этой маисовой змеи на голове словно нарисован туз червей. Отметина выглядит настолько аккуратно, что ее легко принять за специально нанесенный рисунок.

Но это природный узор. Змея также отличается альбинизмом и отсутствием чешуи. Подобные особенности встречаются редко: альбинизм может сопровождаться проблемами со зрением и чувствительностью к солнечному свету, а необычная окраска делает животное более заметным для хищников.

Бонус: камень или голова дракона?

Напоследок - находка, которая заставляет задержать взгляд. Камень с фотографии удивительно напоминает голову дракона, причем настолько убедительно, что на мгновение возникает сомнение: а вдруг это вовсе не камень?

Пользователи предложили и другие версии, включая окаменевшую гигантскую улитку. Что именно видит каждый в этой природной форме, остается вопросом воображения.