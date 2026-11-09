18 дизайнерских катастроф, в которых прекрасно всё - кроме самого дизайна

Где-то в мире существует дизайнер, который однажды придумал кружку с глазами, из которых течёт кофе. Потом кто-то нарисовал эскиз. Кто-то утвердил проект. Кто-то запустил производство. И на всех этих этапах ни один человек не произнёс спасительную фразу: «Может, всё-таки не надо?»

Впрочем, история дизайна полна подобных чудес. Иногда достаточно неправильно расположить картинку, забыть проверить надпись или слишком увлечься оригинальностью - и совершенно обычная вещь превращается в маленький памятник человеческой самоуверенности.

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В этой подборке собрались 18 примеров того, как реклама, упаковка, мебель и предметы повседневного обихода неожиданно начинают жить собственной жизнью. Здесь есть неудачные оптические иллюзии, сомнительные инженерные решения и идеи, которые выглядят так, будто их утверждали в пятницу за пять минут до окончания рабочего дня.

Некоторые фотографии придётся рассмотреть дважды. А некоторые лучше не рассматривать слишком внимательно - иначе уже невозможно будет перестать смеяться.

1.

Когда мебельный дизайнер в детстве очень любил играть на счётах.

Диван выглядит так, будто его собрали из массажных валиков, подушек и деталей тренажёра. Осталось выяснить, где у него кнопка включения.

2.

Когда продаёшь коврик для отдыха, но сам не слишком веришь, что на нём удобно лежать.

Модель на упаковке благоразумно расположилась преимущественно на траве. Коврик, судя по всему, предназначен для книги.

3.

«Чтобы прослушать аудиозапись, нажмите на треугольник». И не забудьте подключить учебник к розетке.

Особенно радует ползунок громкости. Можно попробовать передвинуть его карандашом.

4.

Когда полчаса искал выход из лабиринта, а потом обнаружил, что дизайнер оставил запасной.

Зачем проходить все повороты, если можно просто обойти систему? Маленький урок нестандартного мышления.

5.

Когда рекламируешь авиаперелёты, но выбираешь для самолёта самую тревожную траекторию.

Пассажирам, которые боятся летать, лучше на этот эскалатор не смотреть.

6.

Когда эскимо настолько вкусное, что покупатели хватают его прямо руками, игнорируя палочку.

Чем дольше смотришь на фотографию, тем труднее понять, кому принадлежит рука с браслетами. Кажется, реклама мороженого незаметно превратилась в анатомическую головоломку.

7.

Когда художник оформлял туалет, но решил проверить посетителей на внимательность.

На одной двери изображена женщина с мужским значком, на другой - мужчина с женским. Главное - не доверять первому впечатлению.

8.

Когда борьба с курением вышла на новый уровень абсурда.

Пепельница есть. Курить нельзя. Возможно, сюда предлагается складывать исключительно несбывшиеся намерения.

9.

Когда дизайнер рисовал милого медвежонка, но упаковка сложилась и превратила его в совершенно другого персонажа.

Иногда для дизайнерской катастрофы не нужны ни ошибки печати, ни плохой рисунок. Достаточно одного неудачного сгиба.

10.

Когда попросил добавить к завтраку банан, а дизайнер понял просьбу слишком буквально.

Особенно интересно, насколько удобно держать такую кружку, когда внутри горячий кофе. Зато калий - хотя бы визуально - обеспечен.

11.

Когда попросили сделать восковые фигуры Beatles, но скульптор видел музыкантов только однажды. И издалека.

Пол, Джон, Джордж и Ринго, кажется, только что узнали, что их пригласили выступить на корпоративе без гонорара.

12.

Когда любишь словесные головоломки настолько, что даже в душе не можешь перестать искать слова.

Самое сложное - понять, сколько очков приносит слово «помогите», если его удалось составить перед тем, как закончилась горячая вода.

13.

Когда хотел надеть сандалии без носков, но чувство приличия победило. Не до конца.

Ноги выглядят так, будто их только что пригласили на Октоберфест, а они ещё не успели переодеться.

14.

Когда старый пикап уже не ездит, но всё ещё хочет приносить пользу обществу.

Сидеть можно. Багажник имеется. Не хватает только поворотников, чтобы показывать соседям по скамейке, что вы собираетесь встать.

15.

Когда дозатор зубной пасты получился не вполне привлекательным.

Вместо того чтобы управлять Силой, Йода теперь отчаянно пытается удержать то, что выдавливается из тюбика. Да пребудет с ним терпение.

16.

Когда дизайнеру сказали: «У нас мало места, придумайте что-нибудь многофункциональное».

Теперь можно одновременно подниматься по лестнице, работать за столом, поливать цветы и проверять, насколько хорошо у вас развито чувство равновесия.

17.

Когда дизайнер придумал очаровательных зверушек, но забыл, что полотенца иногда разворачивают.

Собачка и утёнок играют в прятки. Правда, с такой конструкцией полотенце лучше не трогать: исчезнет половина волшебства.

18.

Когда кружка улыбается, потому что это её работа, но внутри у неё всё гораздо сложнее.

Идеальная посуда для понедельника. Снаружи - «Доброе утро!», внутри - «Я больше не могу».