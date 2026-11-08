17 ремонтов, после которых хочется вызвать другую бригаду и уехать

Ремонт редко проходит совсем без сюрпризов. Но одно дело - обнаружить за стеной старую проводку или потратить лишний день на укладку плитки, и совсем другое - получить бетон из унитаза, дверь, которая не закрывается, или душевую, в которой непонятно, как принимать душ. Некоторые мастера умудряются превратить обычную переделку квартиры в настоящий аттракцион абсурда.

В этой подборке - 17 фотографий строительных и дизайнерских провалов. Здесь есть решения, которые вызывают смех, недоумение и искреннее сочувствие владельцам жилья.

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1. Утки решили оставить свой след в истории строительства

Рабочие заливали бетонную дорожку возле нового дома, рядом с которым находился пруд с утками. На время обеденного перерыва бригада оставила площадку без присмотра. Когда строители вернулись, их ждал весьма неожиданный результат.

2. Когда канализация встречается с бетонным насосом

Подрядчик повредил канализационную трубу, пока готовил траншеи для подпорной стены. Позже приехал бетононасос и начал закачивать смесь прямо в повреждённую трубу. Бетон заполнил канализацию, а затем нашёл выход через унитаз. Не самый удачный способ обновить сантехнику.

3. Ремонт общежития явно не рассчитан на людей ростом 170 сантиметров

«Общежитие отремонтировали летом… Мой рост всего 170 см»

4. Иногда за стенами обнаруживается нечто, к чему невозможно подготовиться

«Это совсем не то, что мы хотели обнаружить, когда вскрывали стены во время ремонта»

5. Новая услуга для тех, кто устал от комаров на кухне

Кто-то решил, что лучшая защита столешницы от насекомых - эпоксидная смола. Получилось нечто, что вполне могло бы стать отдельным предложением в прайс-листе особо предприимчивого арендодателя.

6. Начальник одобрил, а остальные теперь вынуждены с этим работать

«Моему начальнику это показалось хорошей идеей»

7. Реконструкция закончилась раньше, чем планировалось

Этот дом находился на ремонте, когда неожиданно обрушился. Судя по результату, строительные работы пошли совсем не по первоначальному плану.

8. Кухня за один день: результат впечатляет, но совсем не в хорошем смысле

«Они говорили, что ремонт кухни - это сложно, а я справился за один день»

9. Душевая, после которой вопросы возникают ещё до заселения

«Душевая кабина, сделанная своими руками, которую я увидел во время поиска дома»

10. Тот самый момент, когда уже поздно что-либо исправлять

11. Когда дизайнер забыл проверить, открывается ли ящик

В этой ванной комнате ступенька с ковровым покрытием перекрывает доступ к выдвижному ящику туалетного столика. Возможно, создатели интерьера рассчитывали, что хозяева будут пользоваться им исключительно в закрытом положении.

12. Пятна на диване оказались меньшей проблемой, чем попытка их исправить

«Мой парень пытался покрасить наш белый диван, потому что на нем были пятна. Я сказала, что нам следовало купить чехлы для дивана, но нет»

13. Ванная комната после ремонта у свекрови

«Только что закончили ремонт ванной комнаты в квартире моей свекрови»

14. Новая дверь за большие деньги, которая всё равно не закрывается

«Отвалил кучу денег за замену двери, которая не закрывается до конца… За хорошую дверь, которая не закрывается до конца»

15. Есть ракурсы, которые лучше было бы никогда не увидеть

16. Защитная ткань вроде бы была, но свою задачу не выполнила

Иногда наличие строительных материалов ещё не гарантирует, что они действительно защитят помещение от последствий ремонта. На этой фотографии всё наглядно.

17. Потолочный вентилятор, расположение которого вызывает вопросы