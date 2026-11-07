Совпадение или фотошоп? 20 снимков, на которых город подшутил над прохожими

Иногда кажется, что фотограф заранее продумал каждую деталь кадра: подобрал фон, расставил людей и дождался нужного момента. Но в уличной фотографии всё гораздо интереснее. Человек может случайно оказаться продолжением рисунка на стене, прохожий - неожиданной частью рекламной вывески, а обычная собака - превратиться в животное невероятной длины.

Именно такие моменты ловит фотограф Франк Дж. Льямас. Он снимает повседневную жизнь города, но замечает в ней то, что легко пропустить в обычной спешке. Иногда совпадения настолько точные, что приходится несколько раз смотреть на фотографию, прежде чем понять, что происходит.

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В этой подборке собраны 20 снимков, которые доказывают: реальности порой не нужен никакой фотошоп. Достаточно удачного ракурса и правильной секунды.

1. Голубиное платье

2. Не каждый день увидишь такое на улице

3. Одна очень длинная собака

4. Тот ещё жук

5. Когда город подбрасывает подсказку

6. Человек как продолжение рисунка

7. Кто-то явно наблюдает

8. Вот это совпадение!

9. Откуда взялись ещё две ноги?

10. «Марта, если мы будем идти медленно и неспешно, он нас не побеспокоит»

11. Дьявол в обличье человека

12. Когда ракурс решает всё

13. Гарлемский леденец

14. Кажется, здесь кто-то оставил послание

15. День плохих волос

16. Котик тоже всё видит

17. Что-то здесь явно не сходится

18. Слишком жарко, чтобы думать

19. Идеальное совпадение

20. Самый неожиданный модный аксессуар