Совпадение или фотошоп? 20 снимков, на которых город подшутил над прохожими

Иногда кажется, что фотограф заранее продумал каждую деталь кадра: подобрал фон, расставил людей и дождался нужного момента. Но в уличной фотографии всё гораздо интереснее. Человек может случайно оказаться продолжением рисунка на стене, прохожий - неожиданной частью рекламной вывески, а обычная собака - превратиться в животное невероятной длины.
Именно такие моменты ловит фотограф Франк Дж. Льямас. Он снимает повседневную жизнь города, но замечает в ней то, что легко пропустить в обычной спешке. Иногда совпадения настолько точные, что приходится несколько раз смотреть на фотографию, прежде чем понять, что происходит.
В этой подборке собраны 20 снимков, которые доказывают: реальности порой не нужен никакой фотошоп. Достаточно удачного ракурса и правильной секунды.