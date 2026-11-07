20 интерьеров, вызывающих немедленное желание вызвать ремонтную бригаду

Говорят, о вкусах не спорят. Особенно если человек уже потратил на ремонт целое состояние, заказал розовую лестницу с позолотой, установил в гостиной светильник в виде тюленя и совершенно искренне считает, что теперь его дом выглядит идеально.

Дизайн интерьера - удивительная область, где между смелым художественным решением и вопросом «Зачем вы это сделали?» иногда всего один шаг. Кто-то мечтает о минимализме, кто-то превращает кухню в декорацию мультфильма, а кто-то так увлекается оригинальностью, что забывает о существовании дверных ручек, перил и законов физики.

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Мы собрали 20 фотографий домов, владельцы которых явно не боятся экспериментов. Здесь есть роскошь, китч, неожиданные архитектурные решения и вещи, которые одновременно хочется рассматривать, обсуждать и немедленно показать знакомым.

Предупреждаем: после этой подборки ваша собственная квартира может показаться образцом безупречного вкуса. Даже если вы до сих пор не можете договориться, какого цвета должны быть шторы.

«В Нарнию уже не пускают. Зато можно выйти на лестницу».

Когда покупал старинный шкаф, а получил дополнительный выход из реальности.

«Минимализм достиг такого уровня, что мебель скоро перестанет быть видимой вообще».

Главное - предупредить гостей, прежде чем они попытаются сесть на пустое место.

«Когда архитектор проектировал дом, но в какой-то момент вспомнил, что в детстве мечтал строить американские горки».

«Когда Барби вышла замуж за Людовика XIV и получила неограниченный бюджет на ремонт».

Версаль нервно поправляет парик и просит добавить ещё немного золота.

«Когда попросила дизайнера сделать спальню женственной, а он слишком буквально понял слово „женственность“».

В этой комнате даже будильник, вероятно, звонит деликатным сопрано.

«Когда случайно разлил краски, но вместо того, чтобы всё переделывать, решил назвать это авторским дизайном».

Теперь главное - не уронить на пол ещё и очки. Найти их будет непросто.

«Когда мечтал о квартире в Париже, но денег хватило только на кухню с видом на Париж».

Зато можно каждый вечер ужинать на центральной площади собственного города. Не выходя из дома.

«Когда хотел аквариум, но дизайнер убедил, что рыбам гораздо интереснее плавать по лестнице».

Подниматься на второй этаж теперь можно только против течения.

«Когда в магазине спросили, какой стиль вам нравится, а вы ответили: „Африканское сафари, дискотека восьмидесятых и немного жвачки“».

Дизайнер записал всё. И, к сожалению, ничего не вычеркнул.

«Когда дизайнер сказал, что в интерьере нужен один яркий акцент, а хозяева решили не мелочиться».

Здесь даже диванные подушки, кажется, соревнуются за право быть главными.

«Когда попросил сделать ванную в стиле лофт, а строитель понял, что речь идёт о небольшом средневековом замке».

Осталось установить подъёмный мост к унитазу и объявить территорию независимой.

«Когда обычная лестница показалась слишком безопасной и предсказуемой».

Подъём на второй этаж включён в программу ежедневных приключений. Спуск - для самых смелых.

«Когда хотел завести домашнего питомца, но жена разрешила только люстру».

Зато этот тюлень не просит рыбу, не линяет и прекрасно освещает комнату.

«Когда архитектор решил, что мыть руки после подъёма по лестнице нужно немедленно».

Особенно удобно, если по утрам вы любите умываться под ногами у спускающихся соседей.

«Когда проектировщик лестницы и установщик дверей принципиально не разговаривали друг с другом».

Зато теперь у хозяев есть прекрасная возможность каждый день решать небольшую инженерную головоломку.

«Когда хотел водопад в гостиной, но сантехник сказал, что это слишком дорого».

Теперь каждый подъём на второй этаж превращается в путешествие к истокам реки.

«Когда жена попросила перекрасить гостиную, а муж решил сначала посмотреть, заметит ли она разницу».

Ремонт находится на стадии «я почти закончил». Уже третий год.

«Когда древнеегипетские боги узнали, что в XXI веке их будут использовать в качестве подставки для пульта».

Тутанхамон явно рассчитывал на более почтительное отношение потомков.

«Когда поцеловала лягушку, а она превратилась не в принца, а в журнальный столик».

С другой стороны, этот хотя бы молчит и всегда готов подержать чашку кофе.

«Когда муж и жена никак не могли договориться, с какой стороны подниматься на второй этаж».

Компромисс найден. Правда, теперь каждый раз приходится выбирать свою дорогу в жизни.

Возможно, среди этих интерьеров действительно скрываются будущие дизайнерские шедевры, которые мы просто пока не научились понимать. В конце концов, многие знаменитые художественные направления тоже когда-то вызывали недоумение.

Но одно можно сказать совершенно точно: хозяевам этих домов никогда не придётся жаловаться на скучный интерьер. А гостям всегда найдётся что обсудить по дороге домой.

А какой из этих дизайнерских экспериментов вы бы согласились оставить у себя дома? И какой заставил бы вас немедленно вызвать ремонтную бригаду?