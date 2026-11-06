17 домашних переделок, после которых хочется вызвать не дизайнера, а спасателей

Кухонный остров с очень странным назначением

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Обычно кухонный остров нужен для дополнительной рабочей поверхности, хранения посуды или приготовления еды. Здесь же всю конструкцию заняла двойная раковина с одним краном. Получилось масштабно, но непонятно зачем.

Дверь-гармошка, которая свернула не туда

Классическая дверь-гармошка складывается, освобождая проход. В этой версии конструкция почему-то напоминает букву «Г» и, судя по всему, другой формы уже не принимает. Дизайнерское решение для тех, кому обычных дверей недостаточно.

Лестница для любителей острых ощущений

Если дома не хватает адреналина, можно установить такую лестницу. Подниматься по ней, вероятно, страшно, а спускаться ещё страшнее. Главное, чтобы страховка была оформлена заранее.

Балкон с сюрпризом для прохожих

У этого балкона есть одна особенность: находиться под ним, похоже, не самая удачная идея. Возникает ощущение, что владельцам пора постелить внизу несколько матрасов. На всякий случай.

Кухня в стиле криминальной драмы

Не сразу понятно, что здесь происходит: перед нами необычная отделка под мрамор или последствия какого-то происшествия? Зато у такой кухни есть практическое преимущество: можно спокойно разделывать мясо и не переживать за чистоту фасадов. Гарнитур словно создан для очень специфических кулинарных экспериментов.

Когда потолок решил напомнить об анатомии

Кажется, дизайнеру очень понравилась одна конкретная форма. Настолько, что он решил повторить её на потолке множество раз. Теперь интерьер сложно перепутать с каким-либо другим.

Зачем нужны двери, если есть кувалда?

Кто-то решил, что обычные дверные проёмы слишком скучны, и принялся пробивать проходы прямо в стенах. Один, второй, третий… В результате получилась конструкция, в которой сложно понять, где заканчивается коридор и начинается очередная комната.

Дом в стиле «сарай, зато свой»

Ржавый металл на стенах и металлические тазы вместо привычных раковин. Кажется, хозяева решили отказаться от большинства традиционных представлений о домашнем уюте. Получилось весьма своеобразно.

Персональный пианист для походов в туалет

В некоторых японских туалетах действительно предусмотрена музыка, которая помогает заглушить неловкие звуки. Но здесь, похоже, решили пойти дальше и разместили прямо в санузле пианино. Осталось найти человека, который согласится работать в таких условиях.

Аварийный выход с неожиданным финалом

У этого выхода есть небольшая проблема: после него начинается то, что больше напоминает испытание на выживание. Особенно если передвигаться приходится на инвалидной коляске. Название «аварийный выход» здесь приобретает совершенно новый смысл.

Дверь, которая никогда не закроется

При установке дверей размеры проёма всё-таки имеют значение. Видимо, об этом забыли во время ремонта: полотно оказалось шире отведённого для него места. Теперь дверь можно считать постоянно открытой. Даже если хозяева мечтали совсем о другом.

Как справиться с неудобным углом книжного шкафа

«Вот как я решил распространённую проблему с углом книжного шкафа», - написал автор этой конструкции. И, пожалуй, решение не самое ужасное из всей подборки. Полок стало меньше, внешний вид получился довольно странным, зато острый угол больше никому не угрожает.

Пожарная лестница? Нет, горка!

Кто-то решил заменить привычную пожарную лестницу на конструкцию, по которой можно эффектно съехать вниз. Если квартира находится на чердаке, дорога домой превращается в настоящее приключение. Правда, в случае пожара веселья, скорее всего, будет уже меньше.

Окна, которые почти незаметны

Представьте, что вы заказываете дом с большими окнами во всю стену. А получаете три маленьких окошка где-то под потолком. Кажется, между заказчиком и дизайнером произошло серьёзное недопонимание.

Ковёр, который лучше не рассматривать слишком долго

Такой ковёр вряд ли поможет создать уютную атмосферу в гостиничном номере. Рисунок напоминает место преступления, причём довольно масштабного. Очень хочется верить, что это всего лишь неудачная дизайнерская задумка.

Душевая для тех, кто любит водные процедуры

Справа установили сразу два душа, а слева устроили что-то вроде небольшого водопада. Как именно всем этим пользоваться, остаётся загадкой. Зато воды здесь явно не жалеют. Главное - не поскользнуться на таком полу.

Возможно, здесь живёт Гулливер

Когда смотришь на некоторые домашние интерьеры, невольно начинаешь сомневаться в их реальных размерах. Кажется, этот дом проектировали с расчётом на человека совершенно другого роста. Обычным жильцам, вероятно, придётся привыкать к масштабам.