Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Для удачного снимка вовсе не обязательно иметь дорогую камеру и быть профессиональным фотографом. Порой достаточно просто оказаться в нужном месте и вовремя нажать на кнопку. И вот уже получается кадр, на который смотришь и не сразу понимаешь, что вообще происходит. Всё дело в удачном совпадении. Кто-то случайно попал в кадр, кто-то принял неожиданную позу, а где-то ракурс оказался настолько точным, что получилась настоящая оптическая иллюзия. Такие фотографии особенно интересно разглядывать: с каждой секундой замечаешь новые детали.

Мы собрали 19 снимков, в которых всё совпало просто идеально. Некоторые заставят улыбнуться, другие - удивиться, а отдельные захочется рассмотреть несколько раз. И ведь всё это произошло совершенно случайно!

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Откуда берутся дети

Яблоня от яблони

Сегодня красное

Игрушечный самолет

Дай пять

Между молотом и наковальней

Первый полет

Испытания большого спорта

Почти пегас

Фаталити

Мужчина всегда остается мужчиной

Дверной нокаут

Всегда найдется друг, который испортит фото

Пиранья и аллигатор

Не стой под стрелой

Так лучше

Незваный гость

Музыка до слез