5 ноября 2026, 16:28

Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Для удачного снимка вовсе не обязательно иметь дорогую камеру и быть профессиональным фотографом. Порой достаточно просто оказаться в нужном месте и вовремя нажать на кнопку. И вот уже получается кадр, на который смотришь и не сразу понимаешь, что вообще происходит. Всё дело в удачном совпадении. Кто-то случайно попал в кадр, кто-то принял неожиданную позу, а где-то ракурс оказался настолько точным, что получилась настоящая оптическая иллюзия. Такие фотографии особенно интересно разглядывать: с каждой секундой замечаешь новые детали.

Мы собрали 19 снимков, в которых всё совпало просто идеально. Некоторые заставят улыбнуться, другие - удивиться, а отдельные захочется рассмотреть несколько раз. И ведь всё это произошло совершенно случайно!

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Откуда берутся дети

Яблоня от яблони

Сегодня красное

Игрушечный самолет

Дай пять

Между молотом и наковальней

Первый полет

Испытания большого спорта

Почти пегас

Фаталити

Мужчина всегда остается мужчиной

Дверной нокаут

Всегда найдется друг, который испортит фото

Пиранья и аллигатор

Не стой под стрелой

Так лучше

Незваный гость

Музыка до слез

Настоящий друг

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Апельсиновый эспрессо: необычный кофейный напиток, который удивит с…
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

5 осенних ароматов, которые выбирают итальянки после 50 лет: элегантность…
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Школьная арифметика для взрослых: куб двойки и корень из 81
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Тест для тех, кто мечтает сбежать от всех: выберите скамейку и узнайте,…
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Их успехи становятся сюрпризом даже для близких: 4 знака зодиака, которые…
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Яблочные оладьи без дрожжей: пышные, нежные и с аппетитной золотистой…
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
Ни капли фотошопа: 19 снимков, в которых всё совпало идеально

Смешные картинки на день и страховка