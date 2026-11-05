5 ноября 2026, 10:50

Когда парикмахеру сказали «делайте что хотите»: 16 причёсок, которые невозможно развидеть

Когда парикмахеру сказали «делайте что хотите»: 16 причёсок, которые невозможно развидеть

Поход к парикмахеру обычно начинается с вполне безобидных пожеланий: «Немного укоротить», «Освежить форму», «Сделать что-нибудь современное». Но иногда в какой-то момент разговор сворачивает в совершенно неожиданную сторону. И тогда вместо обычной стрижки на свет появляется произведение искусства, для понимания которого желательно иметь богатое воображение и крепкие нервы.

Шахматная доска на затылке, чёлка с собственной геометрией, причёски, напоминающие грибы, архитектурные сооружения и загадочные предметы домашнего обихода, - герои нашей подборки явно не собирались оставаться незамеченными.

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И знаете, что самое интересное? Некоторые из этих причёсок требуют настоящего мастерства. Просто талант парикмахера и представления окружающих о прекрасном иногда движутся в совершенно разных направлениях.

Представляем 16 невероятных стрижек, которые доказывают: волосы отрастут, а фотографии останутся навсегда.

1.

«Мат в три хода. Парикмахеру».

2.

«Когда не смог выбрать между двумя причёсками и решил не обижать ни одну».

3.

«Парикмахер явно прогуливал уроки геометрии. Зато теперь у него собственная теорема».

4.

«Спереди - примерный ученик, сзади - рок-звезда восьмидесятых. Родительское собрание обещает быть интересным».

5.

«Пробор проложен по самому живописному маршруту».

6.

«Прогноз погоды: сильный ветер категорически противопоказан».

7.

«Грибной сезон открыт. Главное - не ходить в лес в компании слишком увлечённых грибников».

8.

«Волосы ушли в отпуск. Несколько сотрудников остались дежурить».

9.

«Когда каждая прядь мечтала о собственной карьере и никто не захотел работать в команде».

10.

«Когда стрижку начали по моде XXI века, а закончили где-то в 1987-м».

11.

«Два цвета, три идеи и ни одного компромисса».

12.

«Когда попросил оставить немного волос по бокам, а мастер понял слово „немного“ очень избирательно».

13.

«Двухэтажная причёска. На втором этаже - улучшенная планировка».

14.

Минимализм. Волосы есть, но строго по предварительной записи».

15.

«Когда попросил подстричь под горшок, но парикмахер нашёл только большую салатницу».

16.

«Когда хотел быть блондином, но внутренний попугай настоял на собственном дизайнерском решении».

Глядя на эти фотографии, начинаешь понимать, что парикмахерское искусство действительно не знает границ. И если одни люди годами ищут идеальную стрижку, то другие, похоже, давно нашли главное - удовольствие от того, что они ни на кого не похожи.

В конце концов, волосы отрастают. А вот чувство юмора и смелость экспериментировать - качества куда более редкие.

И всё-таки интересно: какую из этих причёсок вы бы согласились примерить хотя бы на один день?

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