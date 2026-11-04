Звезды снова переплюнули сами себя: самые безумные костюмы на Хэллоуин 2026

Для звезд Хэллоуин - это уже давно не история про то, чтобы накинуть на себя костюм и отправиться на вечеринку. Тут каждый год начинается настоящее соревнование: кто придумает что-нибудь поинтереснее, кто точнее скопирует героя любимого фильма, а кто появится в таком виде, что его и родная публика не сразу узнает. В 2026 году с фантазией у знаменитостей полный порядок. Норт Уэст стала Эдвардом Руки-ножницы, Кара Делевинь успела примерить сразу два культовых образа, а Алекс Консани и вовсе решила побыть большим пальцем. И это еще далеко не все!

1. Жанель Моне - загадочный Phish Boy

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2. Кара Делевинь - Лилу из «Пятого элемента»

3. Кара Делевинь - доктор Фрэнк-эн-Фертер из «Шоу ужасов Рокки»

Похоже, одного перевоплощения Каре показалось мало. Она подготовила сразу два образа, причем оба отсылают к культовым фильмам. Сначала - футуристическая Лилу, затем - эксцентричный доктор Фрэнк-эн-Фертер.

4. Пэрис Хилтон и ее семья - «Семейка Аддамс»

5. Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка - близняшки из «Сияния»

Один из самых узнаваемых образов в истории хорроров отлично подходит для Хэллоуина. Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка выбрали именно его, перевоплотившись в жутких близняшек из фильма Стэнли Кубрика.

6. Лаура Абла - скандальный момент из истории MTV

Немецкая модель и инфлюенсер решила обратиться к одному из самых обсуждаемых эпизодов в истории MTV. Свой костюм она представила на знаменитой хэллоуинской вечеринке Хайди Клум.

7. Гарри Стайлз - Элвис Пресли

Рок-н-ролл тоже нашел свое место среди хэллоуинских перевоплощений. Гарри Стайлз выбрал образ Элвиса Пресли - легенды, чей сценический стиль узнается с первого взгляда.

8. Алекс Консани - большой палец

Когда привычные костюмы уже не впечатляют, остается один выход - стать пальцем. Американская супермодель Алекс Консани выбрала именно такой необычный вариант.

9. Норт Уэст - Эдвард Руки-ножницы

Образ героя фильма Тима Бертона получился особенно эффектным. Норт Уэст перевоплотилась в Эдварда Руки-ножницы, одного из самых узнаваемых персонажей готического кино.

10. Барбара Палвин и Дилан Спроус - герои «Кошмара перед Рождеством»

Пара обратилась к классике анимационного Хэллоуина. Барбара Палвин и Дилан Спроус предстали в образах Бугимена и Джека из мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

11. Кармен Электра - клоун

Клоунский образ остается беспроигрышным вариантом для тех, кто хочет добавить празднику немного жути. Кармен Электра сделала ставку именно на эту тему.

12. Кристина Агилера - цирковой персонаж

Кристина Агилера выбрала театральную эстетику с цирковыми мотивами. Получился яркий образ, в котором чувствуется любовь певицы к эффектным сценическим перевоплощениям.

13. Хайди Клум - гигантская копия собственной руки

Хайди Клум давно заслужила звание королевы звездного Хэллоуина, и в 2026 году она снова решила удивить публику. На этот раз модель превратилась в огромную реалистичную копию собственной руки. Кажется, удивить ее поклонников становится все сложнее, но Хайди по-прежнему находит способы это сделать.