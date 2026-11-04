От белки в кресле до енота-художника: 20 фотографий, на которых жизнь решила пошутить

Белка устроилась так, будто выплачивает ипотеку за это дерево. Голуби приобщаются к искусству, кот принимает поздравления жареной курицей, а кто-то перевозит целую квартиру с уверенностью человека, который уже сто раз говорил: «Да поместится».

У жизни прекрасное чувство юмора - особенно когда никто специально не пытается шутить. Достаточно оказаться рядом, вовремя достать телефон и не задавать лишних вопросов. Хотя после некоторых снимков один всё-таки остаётся: «И как они до этого додумались?»

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«Присаживайтесь. Расскажите, почему вы хотите работать в нашем дупле».

«Перевезём вашу квартиру за один рейс. За второй рейс отвечает уже страховая».

«В резюме написал “уверенный пользователь тетриса”. На работу взяли без собеседования».

«До покупки смартфона за тысячу евро оставалось решить один вопрос: где взять подставку за три».

«Теперь фраза “сходил за водой” вполне считается тренировкой».

«От цивилизации отказался. От двадцати двух градусов - не готов».

«Шеф-повар рекомендует пасту с лёгкими нотами того, что вы всё равно никому не докажете».

«- Слишком абстрактно.

- А мне нравится. Особенно вон тот батон на заднем плане».

«Критики назвали работу смелой. Хозяева квартиры попросили ещё показать стены».

«Пятьсот лет сидела. Вышла размять ноги - опять автобус ждать».

«На пункте питания закончились изотоники. Пришлось договариваться с местным производителем».

«Сказали, что в образе не хватает акцента. Поставила ещё сорок семь».

Онлайн-собеседование в деловом верхе и шортах с Пикачу

«- Где вы видите себя через пять лет?

- По-прежнему выше нижней границы кадра».

«На собеседовании обещала работать за двоих. Ракурс подтвердил: ресурсов хватит».

«Загадывать желание не стал. Потребовал немедленно убрать с него свечку».

«Строители хотели оставить после себя ровную дорожку. Кот - культурное наследие».

«Навигатор сообщил о пробке. Масштаб крякатастрофы уточняется».

«Дверь украли. Доверие к людям пока держится на цепочке».

«Завтрак включён в стоимость. Вы - не включены в список приглашённых».

«Самооценка здорового кота. Котмэн или Бэтмэн?».