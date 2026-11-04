4 ноября 2026, 09:39

От белки в кресле до енота-художника: 20 фотографий, на которых жизнь решила пошутить

От белки в кресле до енота-художника: 20 фотографий, на которых жизнь решила пошутить

Белка устроилась так, будто выплачивает ипотеку за это дерево. Голуби приобщаются к искусству, кот принимает поздравления жареной курицей, а кто-то перевозит целую квартиру с уверенностью человека, который уже сто раз говорил: «Да поместится».

У жизни прекрасное чувство юмора - особенно когда никто специально не пытается шутить. Достаточно оказаться рядом, вовремя достать телефон и не задавать лишних вопросов. Хотя после некоторых снимков один всё-таки остаётся: «И как они до этого додумались?»

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