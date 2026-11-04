25 кухонных гаджетов, после которых обычная готовка уже не кажется такой удобной

На кухне постоянно что-то происходит: овощи нарезаны, а положить их некуда, вода в кастрюле вот-вот убежит, а холодное масло упорно отказывается намазываться на хлеб. Знакомо? Вроде обычные мелочи, но именно из-за них готовка порой превращается в целый квест. Хорошо, что кто-то придумал специальные приспособления для решения таких проблем.

Одни гаджеты помогают быстрее справляться с кухонными хлопотами, другие избавляют от лишней грязи и беспорядка, а третьи просто вызывают улыбку. Мы собрали 25 интересных находок, и некоторые из них выглядят настолько неожиданно, что хочется немедленно узнать, как они работают. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Разделочная доска с отдельными отсеками

Для тех, кто устал раскладывать нарезанные продукты по всем свободным тарелкам.

2. Нож для ровной нарезки клубники

С ним ягоды получаются аккуратными ломтиками одинаковой толщины. Особенно удобно, когда нужно подготовить клубнику для десерта или фруктового салата.

3. Универсальные силиконовые крышки

Больше не придется искать подходящую крышку для каждой банки. Эластичный силикон позволяет использовать одно приспособление с емкостями разного диаметра.

4. Держатель для мусорного пакета

Полезная мелочь, которая освобождает руки во время готовки. Пакет можно закрепить прямо там, где удобнее всего выбрасывать очистки и прочие кухонные отходы.

5. Забавный держатель для выпуска пара

Маленькая фигурка в виде животного помогает удерживать крышку кастрюли в нужном положении, чтобы пар свободно выходил наружу. И выглядит гораздо веселее обычной кухонной утвари.

6. Силиконовый мешок для замешивания теста

Внутри такого мешка удобно смешивать ингредиенты и вымешивать тесто, не пачкая стол и руки. После приготовления его можно просто вывернуть и вымыть.

7. Крышка для кастрюли с поросячьим пятачком

Еще один представитель кухонного свинского семейства. Через отверстие в забавной крышке выходит пар, а сама конструкция помогает избежать лишних брызг.

8. Кисточка-дозатор для масла

С этим приспособлением проще контролировать количество масла при приготовлении еды. Можно аккуратно смазать форму, сковороду или продукты перед запеканием, не устраивая на кухне масляное озеро.

9. Мельница для сыра

Любителям пасты и пиццы наверняка понравится такая находка. Сыр можно натереть прямо над тарелкой, не доставая большую терку и не пачкая лишнюю посуду.

10. Форма для кекса с готовыми порционными кусочками

Вместо того чтобы разрезать выпечку после приготовления, можно сразу распределить тесто по специальной форме. В результате кусочки получатся примерно одинаковыми.

11. Деревянные подставки для яиц

Обычная подставка для яиц может выглядеть довольно оригинально. Эти деревянные варианты вполне способны стать симпатичной деталью сервировки завтрака.

12. Прихватка в виде поросенка

Здесь снова не обошлось без хрюшек. Забавная силиконовая прихватка помогает брать горячую посуду и защищать руки от ожогов.

13. Универсальная бутылка для кухни

Одно приспособление способно заменить сразу несколько кухонных мелочей. Удобно, когда не хочется заставлять ящики десятками отдельных предметов.

14. Соусницы, которые крепятся к тарелке

Теперь для соуса не обязательно выделять отдельную маленькую мисочку. Такие емкости фиксируются прямо на краю тарелки, освобождая место на столе.

15. Нагревающийся нож для масла

Знакомая ситуация: хлеб уже нарезан, чай готов, а холодное сливочное масло никак не желает нормально намазываться. Специальный нагревающийся нож помогает справиться с этой проблемой гораздо быстрее.

16. Сепаратор для яиц в виде поросенка

Отделять белок от желтка можно с помощью специального приспособления. А если оно еще и выглядит как маленькая свинка, приготовление выпечки становится чуточку веселее.

17. Щипцы для льда

Небольшие щипцы позволяют аккуратно перекладывать кубики льда в стаканы, не доставая их руками. Особенно пригодятся для домашних напитков и праздничной сервировки.

18. Необычное приспособление для кухни

На первый взгляд даже не сразу понятно, для чего нужна эта штуковина. Но в этом и прелесть некоторых кухонных изобретений: сначала хочется рассмотреть их поближе, а потом уже выяснять, как они работают.

19. Мини-гильотина для бубликов

Звучит немного устрашающе, но назначение у нее вполне безобидное. Специальное приспособление помогает быстро и ровно разрезать бублик пополам, не рискуя пальцами.

20. Детская тарелка, из которой ничего не выливается

Для маленьких детей такая посуда может стать настоящим спасением. Конструкция помогает удерживать содержимое внутри и уменьшает вероятность того, что еда окажется на столе или полу.

21. Съемная силиконовая воронка

Компактная воронка пригодится, когда нужно перелить жидкость в бутылку или банку с узким горлышком. После использования ее можно снять и убрать в ящик, не занимая много места.

22. Крышка, которая не дает жидкости убегать

Кипящая вода и пена больше не должны превращаться в маленькую катастрофу на плите. Специальная крышка помогает контролировать процесс приготовления и препятствует выкипанию жидкости.

23. Держатель для горячих тарелок

С его помощью можно безопаснее переносить горячую посуду, не хватаясь за раскаленные края. Простая вещь, которая особенно пригодится при подаче блюд прямо из духовки или микроволновки.

24. Защита для пальцев при нарезке

Тем, кто не слишком уверенно обращается с ножом, пригодится специальный защитный держатель. Он помогает удерживать продукты и снижает риск случайно порезать пальцы.

25. Точилка для огурцов

И напоследок - приспособление, назначение которого хочется рассмотреть отдельно. С его помощью можно делать из огурцов красивые фигурные элементы для украшения блюд и салатов.

Кажется, что некоторые из этих вещей вполне способны обойтись и без отдельного места в кухонном ящике. Но среди них есть действительно практичные находки, которые избавляют от лишней возни и делают привычные процессы удобнее. А забавные поросячьи крышки и прочие необычные мелочи просто добавляют готовке немного хорошего настроения.