Когда всё пошло не по плану: 17 неудач, от которых невозможно не рассмеяться

Иногда неприятности случаются с такой точностью и изобретательностью, что остаётся только смотреть на происходящее и пытаться понять: за что? Машина получает неожиданный удар, праздничный ужин оказывается на полу, а обычный поход за одеждой заканчивается борьбой с дверным замком и собственным ногтем. Герои этой подборки поделились в интернете фотографиями своих провалов. Некоторые ситуации выглядят настолько нелепо, что в них трудно поверить. Но всё это действительно произошло.

1. Дорогая машина, которая слишком долго стояла на улице

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Сосед владельца автомобиля предпочитает оставлять свою недешёвую машину на улице. Однажды кто-то решил проверить её на прочность и врезался прямо в припаркованное авто. В комментариях нашлось неожиданное объяснение: возможно, хозяин специально не ставит машину в гараж, чтобы избежать конфискации.

2. Телевизор на 100 дюймов приехал уже сломанным

Покупка огромного телевизора на маркетплейсе должна была стать приятным событием. Но вместо долгожданного просмотра фильмов владелец получил помятую упаковку и разбитый экран. «Такой отстой! Оформил возврат, и сегодня после нескольких звонков его забрали», - написал автор фотографий.

3. Всего четыре дня в новой квартире - и взрыв у соседа

Человек наконец решился на покупку собственного жилья, потратив на неё все накопления и оформив несколько долгосрочных кредитов. Радость от приобретения оказалась недолгой: всего через четыре дня в квартире пьяного соседа произошёл взрыв.

«Это был газовый баллон или что-то поменьше, мы все почувствовали дрожь. Пожарные говорили, что горела кухонная мебель. Я уже в своей квартире, слава богу за быструю реакцию (3 пожарные машины, куча полиции и т.д.), это случилось некоторое время назад, к счастью, с моей квартирой все в порядке, но весь пол и вся мебель пахнут костром», - написал автор фото. К счастью, его жильё не пострадало. Хотя запах случившегося ещё долго напоминал о неприятном происшествии.

4. Четыре часа готовки закончились за пять секунд

Можно часами выбирать продукты, нарезать ингредиенты и готовить праздничный ужин. А потом одна ножка стола решает, что с неё хватит. Именно это произошло с человеком, который приготовил несколько блюд греческой кухни. Весь результат четырёхчасовых стараний оказался на полу.

«Ножка стола сломалась спустя 5 секунд после съемки первого фото. Я буквально просто вышел и целую минуту молча сидел на кровати», - сообщил автор фото, который также написал, что на фото блюда греческой кухни. Пожалуй, это тот случай, когда даже посуду мыть не придётся. Но радости от этого немного.

5. Поход в зоопарк, который запомнился благодаря штанам

Человек отправился в зоопарк, рассчитывая спокойно провести день среди животных. Однако уже на месте его одежда решила устроить собственное представление: штаны неожиданно разошлись по шву. В комментариях к фотографии быстро нашли решение проблемы. Автору посоветовали наконец обзавестись одеждой подходящего размера.

6. Мама девушки второй раз разбила чужую машину

История, в которой автомобильные неприятности оказались далеко не самой большой проблемой. Мама девушки одного из пользователей Reddit дважды врезалась задним ходом в его машины. Первый случай произошёл в октябре 2024 года, второй - в августе 2025-го.

«На первом фото - моя старая машина, в которую мама девушки врезалась задним ходом в октябре 2024 года. Сегодня, в августе 2025-го, она снова сделала то же самое с моей новой машиной. Мама девушки не берёт на себя никакой ответственности, оба раза утверждая, что я виноват, потому что оба раза я работал в другую смену, и что мне следовало бы придерживаться своей обычной смены. Отношения с девушкой постоянно натянутые», - написал автор фото.

Похоже, здесь проблема давно вышла за пределы автомобильных аварий. И дело уже не в стоимости ремонта.

7. Шкаф с вином решил упасть посреди ночи

В три часа ночи жильцов разбудил оглушительный грохот. Выяснилось, что шкаф, в котором хранилось вино, рухнул прямо на пол вместе со всем содержимым. «Было так громко. Будто в нашу квартиру влетел контейнер полный стекла. Шкаф, наверное, опьянел от вина. Ещё одна жертва алкоголя. (Или, может быть, это произошло, потому что он простоял там 15 лет)», - написал автор фото. Впрочем, после 15 лет службы мебель, возможно, просто решила уйти на заслуженный отдых. Правда, выбрала для этого самое неподходящее время.

8. Рыжий кот и лестница, которая теперь напоминает картинную галерею

Домашний ремонт может преподнести самые неожиданные сюрпризы, особенно если в квартире живёт любознательный кот. В этот раз питомец умудрился запрыгнуть прямо в поддон с краской, после чего отправился исследовать лестницу. «Наш (рыжий, конечно) кот прыгнул в поддон с краской моего мужа, а затем побежал вниз по лестнице», - написала автор фото. В комментариях обсуждали, почему автор отдельно уточнила окрас животного. Многие предлагали не отмывать следы лап, а оставить их на память. Получилась бы весьма необычная история ремонта.

9. Накладной ноготь оказался сильнее дверного замка

Обычная примерка одежды неожиданно превратилась в техническую проблему. Девушка торопилась закрыть дверь, но её накладной ноготь каким-то образом застрял в кнопке замка.

«Я торопилась и пыталась закрыть дверь, но кнопка замка была утоплена. Каким-то образом накладной ноготь застрял прямо сбоку от кнопки, так что я не могла повернуть ручку, чтобы открыть замок или сделать вообще что-то 🥲. Мне пришлось сломать ноготь на ДРУГОМ большом пальце, чтобы пошевелить им кнопку замка и вытащить застрявший ноготь», - написал автор фото. В результате пострадали сразу два ногтя. А дверной замок, судя по всему, даже не заметил произошедшего.

10. Первый урожай с огорода отправился прямиком на пол

Вырастить собственные овощи, собрать урожай и приготовить из него рататуй - прекрасный план. Особенно если на всё это ушло немало времени и сил.

Но автору фотографии не удалось даже донести готовое блюдо до духовки. По дороге противень выскользнул из рук, и ужин оказался на полу. Первый урожай запомнится надолго, хотя совсем не так, как хотелось бы.

11. Велосипед за 800 долларов украли с балкона

Владелец велосипеда стоимостью 800 долларов обнаружил, что его имущество исчезло с балкона. Вор воспользовался стоявшими рядом полкой и мусорным баком, чтобы забраться наверх и унести чужой транспорт.

Хозяева решили оставить полку на прежнем месте. В комментариях нашлись желающие подбодрить пострадавших: мол, раньше у полки было всего два колеса, а теперь целых четыре. Некоторые даже предположили, что сама полка тоже могла оказаться чужой.

12. Год выращивания ананаса - и кто-то решил попробовать его первым

Вырастить ананас в домашних условиях - занятие, требующее терпения. Автор следующей фотографии целый год ухаживал за растением и наконец дождался момента, когда плод созрел. Вот только первым до урожая добралось какое-то животное. На ананасе остались заметные следы укусов. Хозяин всё же собирался сорвать плод, срезать повреждённые участки и съесть остальное. После такого года ожидания трудно винить человека за желание спасти хотя бы часть урожая.

13. Протекающая крыша оставила на потолке загадочный рисунок

Протечка крыши сама по себе неприятна. Но в этой истории вода оставила на потолке такой необычный узор, что хозяин жилья решил поделиться фотографией в интернете. «Серьёзно, какого чёрта? Что ещё смешнее, что днём узор практически не видно. При солнечном свете его не видно, он виден только вечером и ночью, когда в комнате горит свет», - пояснил автор фото. Получилось что-то вроде картины с эффектом ночной подсветки. Правда, за такое произведение искусства пришлось заплатить ремонтом.

14. Когда одеваешься в темноте и доверяешь собственной памяти

Утренние сборы в темноте иногда заканчиваются неожиданными открытиями. Один из пользователей Reddit обнаружил, что надел ботинки из разных пар: они оказались практически одинаковыми, но всё-таки отличались по цвету. К счастью, дома нашлась почти такая же пара. В комментариях посоветовали не обращать внимания на мелочи и вести себя так, будто необычное сочетание обуви было задумано изначально.

15. Стиральная машина не пережила встречу с флисовым одеялом

Синее флисовое одеяло отправилось в стиральную машину, но после стирки от него практически ничего не осталось. Вместо привычной вещи владелец обнаружил огромное количество мелких волокон, покрывших барабан и внутренности техники. «Я решила постирать это одеяло. Оно решило самоуничтожиться. Части флиса были повсюду в стиральной машине, а также на дне ванны был слой около 7,5 см», - написал автор фото. В комментариях сразу посоветовали проверить и почистить фильтр стиральной машины. Похоже, у бытовой техники впереди тоже немало работы.

16. Балкон, который в любой момент может стать тротуаром

Некоторые фотографии не требуют длинных объяснений. На снимке - балкон, который настолько сильно отходит от здания, что его безопасность вызывает серьёзные сомнения. Автор подписал изображение с мрачноватым юмором: «Это балкон. Если он упадёт, то он превратится в тротуар». В комментариях предложили ещё один вариант развития событий: балкон может стать крыльцом. Шутка получилась удачной, хотя сама ситуация выглядит совсем не смешной.

17. Стеклянная дверь душа взорвалась в 4:46 утра

Представьте: вся семья спокойно спит, за окном ещё раннее утро, и вдруг из ванной раздаётся оглушительный грохот. Оказалось, что стеклянная дверь душевой кабины буквально разлетелась на мелкие осколки. «Вся семья крепко спала, когда вдруг дверь разлетелась. Мы были в шоке. Даже не можем представить, как такое могло произойти», - написал автор фото. В комментариях предположили, что стекло могло получить повреждение, например, после удара о стену, облицованную плиткой. Незаметные микротрещины со временем могли привести к разрушению конструкции. Пожалуй, после такого происшествия утренний душ уже никогда не будет казаться совершенно обычным занятием.