12 идей новогоднего декора: как создать праздничную атмосферу без больших затрат

При этом праздничный интерьер можно собрать практически без серьёзных расходов. Есть несколько простых приёмов, которые помогут преобразить даже небольшое пространство.

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1. Ёлка, которой необязательно занимать полкомнаты

Классическая ёлка - далеко не единственный способ добавить дому праздничного настроения. Вместо неё можно сделать композицию из еловых веток в красивой вазе, выложить силуэт дерева из гирлянды на стене или собрать необычную конструкцию из деревянных деталей. Встречаются даже книжные ёлки, созданные прямо на полках.

Такие решения особенно хороши для небольших квартир, где каждый свободный метр на счету. А если выдержать украшения в одной цветовой гамме, композиция будет выглядеть стильно и совсем не напоминать вынужденную замену традиционной ёлки.

2. Гирлянды, которым найдётся место не только на ёлке

У гирлянд есть одно важное преимущество: они способны преобразить даже самый обычный интерьер. Их можно разместить вдоль книжных полок, обрамить дверной проём, закрепить под потолком или положить внутрь прозрачной стеклянной вазы.

Особенно красиво смотрится тёплый свет. Вечером он создаёт мягкое освещение, при котором привычная гостиная становится гораздо уютнее. Иногда гирлянды даже заменяют основной свет - хотя бы на несколько часов.

3. Подоконник превращается в маленькую зимнюю сказку

О подоконниках часто вспоминают в последнюю очередь, хотя именно здесь можно создать одну из самых красивых праздничных композиций. Несколько свечей разной высоты, еловые ветки, шишки, маленькие фонарики и декоративные домики - этого вполне достаточно.

Особенно выразительно такая композиция выглядит в тёмное время суток. За окном холодно и темно, а внутри мерцают огоньки. Получается тот самый зимний уют, ради которого и хочется украшать квартиру к празднику.

4. Новогодний венок может поселиться в любой комнате

Венок давно перестал быть украшением исключительно входной двери. Его можно повесить над диваном, разместить над зеркалом или использовать как акцент на кухонной стене. В комнате с камином он тоже будет смотреться вполне органично.

Классическая хвоя - беспроигрышный вариант, но есть и более необычные решения. Например, венки из сухоцветов, тонких веток, ткани или металла. Здесь главное - подобрать оформление, которое не будет спорить с остальным интерьером.

5. Праздничный текстиль меняет настроение комнаты

Если не хочется переставлять мебель и покупать новые украшения, можно начать с самого простого - подушек, пледов и скатертей. Зимние мотивы, плотные фактуры и приятные на ощупь материалы быстро меняют восприятие комнаты. Причём для этого необязательно выбирать традиционные красно-зелёные цвета.

Молочные, серые, бежевые оттенки с небольшими праздничными акцентами выглядят особенно элегантно. Хорошо работают натуральные ткани: лён, хлопок и шерсть. А ещё такой декор легко убрать после праздников, не затевая полноценное обновление интерьера.

6. Свечи создают атмосферу быстрее любых украшений

Есть детали, которые практически мгновенно делают комнату уютнее. Свечи - одна из них. Их можно собрать на подносе, расставить на журнальном столике или использовать в качестве центрального элемента праздничной сервировки.

Интереснее всего смотрятся композиции из свечей разной высоты. Дополнить их можно коричными палочками, сушёными апельсинами, шишками и хвойными ветками. Получится красивое украшение с лёгким зимним ароматом. При этом горящие свечи важно не оставлять без присмотра и держать подальше от сухой хвои и текстиля.

7. Добавьте в интерьер запах Нового года

У праздничной атмосферы есть ещё одна составляющая, о которой иногда забывают. Это запахи. Хвоя, апельсин, корица и ваниль способны создать нужное настроение даже без дополнительных украшений.

Можно использовать ароматические свечи, диффузоры или натуральные композиции из сушёных цитрусов, гвоздики и еловых веточек. Такие детали одновременно украшают помещение и добавляют ему приятный сезонный аромат.

8. Украсьте дверные проёмы и арки

Праздничный декор необязательно ограничивать гостиной. Если в квартире есть широкие дверные проёмы или арки, их можно оформить гирляндами, хвойными ветками и декоративными лентами.

Даже небольшое украшение над дверью способно изменить впечатление от пространства. А когда похожие элементы повторяются в нескольких комнатах, интерьер выглядит более цельным и продуманным.

9. Праздничный стол нужен даже без гостей

Красиво сервировать стол стоит не только перед приходом родственников и друзей. В обычный декабрьский вечер несколько свечей, еловая ветка и аккуратно разложенные салфетки могут превратить привычный ужин в маленькое событие.

Необязательно доставать парадную посуду или готовить сложные блюда. Иногда достаточно небольшого центрального украшения и нескольких деталей, которые приятно видеть каждый день. Даже обычная чашка чая в такой обстановке воспринимается иначе.

10. Старые игрушки и памятные вещи добавляют интерьеру характер

Совершенно необязательно каждый год покупать новые ёлочные украшения. Иногда самые интересные детали уже есть дома: игрушки из детства, старинные фигурки, памятные сувениры из путешествий или вещи, которые хранятся в семье много лет.

Именно такие предметы делают праздничное оформление индивидуальным. За каждой игрушкой может стоять своя история, а вместе они создают атмосферу, которую невозможно повторить с помощью стандартного набора декора из магазина.

11. Маленькие украшения найдут место даже в ванной

Новогоднее настроение не должно заканчиваться за дверью гостиной. Небольшие фигурки, миниатюрные гирлянды и декоративные свечи можно разместить в прихожей, ванной или возле рабочего стола.

Такие детали не бросаются в глаза сразу, зато приятно обнаруживать их в течение дня. Особенно если украшения подобраны с учётом интерьера каждой комнаты. Главное - соблюдать осторожность с электрическими гирляндами во влажных помещениях.

12. Устройте дома небольшой уголок для зимних вечеров

Иногда для праздничного настроения достаточно одного уютного места. Кресло, мягкий плед, несколько подушек и гирлянда рядом - и в квартире появляется уголок, где приятно читать, отдыхать или пить чай.

Такой уголок может стать и домашней фотозоной. Никаких сложных конструкций не потребуется: достаточно красивого освещения, приятного текстиля и нескольких декоративных элементов. В результате появится место, которое захочется использовать всю зиму, а не только в новогоднюю ночь.