31 октября 2026, 09:54

Они точно не договаривались? 20 фотографий, на которых всё подозрительно совпало

Они точно не договаривались? 20 фотографий, на которых всё подозрительно совпало

Обычно одежду подбирают к обуви, но иногда выясняется, что она гораздо лучше подходит к ковру, автобусному сиденью или стаканчику кофе. Причём настолько, что человека можно потерять прямо посреди фотографии. А бывает, выходишь из дома в тщательно продуманном наряде - и встречаешь того, кто, кажется, утром подглядывал в твой шкаф.

В этой подборке собрали 20 кадров, на которых цвета, узоры и ракурсы подозрительно удачно нашли друг друга. Здесь ёжик мог бы давать советы по укладке, у свинки есть собственная фреска, а общественный транспорт регулярно превращается в собрание людей с одинаковым вкусом. Где-то всё решило совпадение, где-то помог удачный ракурс или чья-то выдумка. Нам остаётся присмотреться и оценить результат.

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Фотоаппарат найти легко. А вот за поиски ремешка уже можно выдавать отдельный диплом фотографа.

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С таким человеческим силуэтом уже неудобно просто требовать корм. Придётся самой идти за ним в магазин.

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Просила необычное покрытие, а получила идеальное совпадение с содержимым сумочки.

14. Крылья выдали, а летать всё равно негде

Поэтому пока пешком. Заодно можно проверить сообщения.

15. Мятный цвет отправляется по маршруту

Когда купила куртку, чтобы выделяться среди чёрных пуховиков, но у остальных был тот же план.

16. Стиль нашёл своего человека. И ещё одного

Рубашка, брюки, ремень - совпало всё. Остаётся выяснить, кто кому сегодня должен уступить звание самого оригинального.

17. Рок-звезде тоже хочется мороженого

Суровый сценический образ продержался ровно до встречи со спинкой школьного стула.

18. Счёт настолько важен, что стал выражением лица

Когда долго смотришь на нули на табло, в какой-то момент они начинают смотреть за тебя.

19. Пассажирка настолько освоилась, что стала частью салона

Если контролёр спросит билет, можно попробовать убедительно изобразить ещё одно сиденье.

20. Купила леопардовую блузку и встретила свою стаю

Совпали даже очки на голове и телефоны в руках. На этом этапе уже хочется проверить, не одинаковые ли у них списки покупок.

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