31 октября 2026, 13:28

18 оптических иллюзий, которые заставят приблизить экран и пересмотреться дважды

18 оптических иллюзий, которые заставят приблизить экран и пересмотреться дважды

Иногда достаточно одного неудачного ракурса, чтобы обычная фотография превратилась в настоящую головоломку. Игрушечная машинка вдруг выглядит размером с небоскреб, кошка превращается в портал в другую вселенную, а привычная улица напоминает декорацию к фантастическому фильму.

Самое интересное, что никакого фотомонтажа здесь не требуется. Все дело в перспективе, освещении и удивительных совпадениях, которые камера умудряется поймать в нужную секунду. В результате получаются снимки, которые приходится рассматривать дважды. А иногда и трижды.

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Иногда самые невероятные оптические иллюзии возникают без всяких специальных эффектов. Достаточно случайного совпадения, необычного освещения или человека, который оказался не совсем там, где его привык видеть наш мозг. И вот уже обычный снимок превращается в загадку, над которой приходится ломать голову.

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