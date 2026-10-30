Смешной ремонт: 17 архитектурных безумств, которые случаются, когда логика уходит в отпуск

В этой подборке - 17 примеров того, что может произойти, когда энтузиазма и уверенности в собственных силах оказывается больше, чем навыков. Некоторые результаты выглядят настолько неожиданно, что даже сложно представить, как их удалось получить.

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1. Микроволновка с необычным расположением

Казалось бы, установить бытовую технику - задача не из самых сложных. Но после самостоятельного монтажа микроволновки выяснилось, что результат получился весьма своеобразным.

2. Ремонт с учётом интересов трёх собак

В гараже у мамы идёт ремонт. Судя по всему, хозяева решили заранее предусмотреть присутствие всех трёх домашних питомцев. Получилось решение, которое точно не встретишь в типовых проектах.

3. Сосед слишком буквально понял совет

Один человек посоветовал соседу обновить раствор между кирпичами. Спустя неделю он увидел результат и, похоже, пожалел, что вообще поднял эту тему.

4. Установка душевой двери: миссия невыполнима

Кто-то решил, что с монтажом душевой двери вполне можно справиться без посторонней помощи. Фотография результата заставляет усомниться в этой уверенности.

5. Когда прокладка интернет-кабеля пошла не по плану

Муж вместе с друзьями занимался прокладкой интернет-кабеля, но работа закончилась неожиданным происшествием: он поскользнулся. Судя по последствиям, этот ремонт запомнится участникам надолго.

6. Кухня с авторским дизайном

Хозяин решил самостоятельно обновить кухню. Получившийся интерьер выглядит настолько необычно, что назвать его обычным ремонтом язык не поворачивается.

7. Работа, после которой пришлось звать клинеров

Эту фотографию обнаружили на сайте местной клининговой компании. Судя по всему, специалистам пришлось столкнуться с последствиями чьего-то весьма неудачного домашнего проекта.

8. Лестница, которая оказалась в краске

Иногда достаточно на секунду отвлечься, чтобы испортить результат нескольких часов работы. Автор фотографии подняла лестницу, совершенно забыв, что сверху стояла краска. Последствия оказались вполне предсказуемыми.

9. Неожиданная находка в новом доме

Друг одного из авторов купил дом после конфискации за долги. Вместе с недвижимостью ему досталось кое-что весьма любопытное, оставленное предыдущими жильцами.

10. Зато краски хватило

Есть в ремонте и свои маленькие победы. Например, когда краска не заканчивается на последнем участке стены. Правда, в этом случае результат всё равно вызывает немало вопросов.

11. Такие ракурсы лучше не видеть

Некоторые ремонтные решения выглядят странно с любого расстояния. Но стоит посмотреть на них под определённым углом - и ситуация становится ещё интереснее.

12. Утро начинается с бодрости

Для тех, кому по утрам не хватает адреналина, нашлось весьма необычное решение. Правда, пользоваться им каждый день, пожалуй, рискованно.

13. Лестница, которая едва не стала причиной беды

«Мы оба плачем про себя, с ним всё в порядке, и ему очень повезло, что он не упал с лестницы», - рассказывает автор фотографии. Похоже, последствия этой ремонтной затеи могли оказаться гораздо серьёзнее.

14. Двери починили. Есть один нюанс

Хозяин решил самостоятельно отремонтировать двери и, судя по всему, справился с поставленной задачей лишь отчасти. Теперь они просто не закрываются.

15. Унитаз с неожиданной функцией

Иногда попытка улучшить сантехнику приводит к совершенно противоположному результату. В этом случае вполне исправный унитаз после ремонта приобрёл неожиданное назначение.

16. Папин ремонт превратили в искусство

Автор фотографии признаётся, что её отец не слишком хорошо справляется с ремонтом. Вместо очередных замечаний она решила творчески обыграть результат его работы. Получилось гораздо интереснее, чем обычная семейная ссора из-за криво положенной плитки.

17. Монтажная пена вышла из-под контроля

Последний пример - наглядное напоминание о том, что с монтажной пеной нужно обращаться осторожно. Автор признался, что, возможно, использовал слишком много теплоизоляционного пенополиуретана, пытаясь заделать отверстие с другой стороны стены. Судя по результату, материала оказалось с большим запасом.