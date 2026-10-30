Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Конкурс Comedy Wildlife Awards ежегодно собирает фотографии животных, сделанные в естественной среде обитания. Здесь ценят не идеальную постановку, а случайные мгновения, которые невозможно повторить специально. В финал 2026 года вошли 20 работ, и у каждой из них есть своя маленькая история. Одни кадры напоминают сцены из комедийных фильмов, другие заставляют задуматься, что же именно происходило за секунду до нажатия на затвор. Получилась отличная подборка для тех, кому хочется немного отвлечься от повседневных забот.

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1. «Злая птичка» - Ян Виттмер

2. «Я хочу, чтобы ты нарисовал меня, как одну из своих французских девушек» - Диего Перес

3. «Озорной маленький слоник» - Ханна Дитл

4. «Окно природы» - Ли Фрост

5. «Мода приходит и уходит. Перьевые пальто вечны» - Тапани Линнанмяки

6. «Две птицы - один взгляд» - Линн Эмери

7. «Это моя лучшая сторона» - Натали Викманс

8. «Проверка прически перед семейной фотографией» - Суби Шридхаран

9. «Дорис в шляпе» - Энди Роуз

10. «Другой» - Дирк Костер

11. «Уставший барсучий детеныш» - Лукас Андре Андерсен

12. «Морские гангстеры» - Марек Яковски

13. «Ой, кажется, я сказала лишнее» - Кэролин Мур

14. «Тайный поцелуй» - Джитендр Чавер

15. «Маленький Годзилла» - Удо Хармс

16. «Ты что, шутишь?» - Кевин Ломан

17. «Балетная танцовщица» - Роберт Нэрн

18. «Привееет, брат!» - Чарльз Джансон

19. «Неваляшка» - Барбара Зайберл-Старк

20. «Улыбка» - Марек Яковски