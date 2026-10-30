30 октября 2026, 14:28

Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Иногда для отличного комедийного номера не нужны ни сценарий, ни актеры. Достаточно оказаться в нужное время в нужном месте с фотоаппаратом. Именно так появляются снимки, на которых птицы строят невероятные гримасы, звери принимают странные позы, а обычные моменты из жизни дикой природы превращаются в настоящие комедийные сцены.

Конкурс Comedy Wildlife Awards ежегодно собирает фотографии животных, сделанные в естественной среде обитания. Здесь ценят не идеальную постановку, а случайные мгновения, которые невозможно повторить специально. В финал 2026 года вошли 20 работ, и у каждой из них есть своя маленькая история. Одни кадры напоминают сцены из комедийных фильмов, другие заставляют задуматься, что же именно происходило за секунду до нажатия на затвор. Получилась отличная подборка для тех, кому хочется немного отвлечься от повседневных забот.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

1. «Злая птичка» - Ян Виттмер

2. «Я хочу, чтобы ты нарисовал меня, как одну из своих французских девушек» - Диего Перес

3. «Озорной маленький слоник» - Ханна Дитл

4. «Окно природы» - Ли Фрост

5. «Мода приходит и уходит. Перьевые пальто вечны» - Тапани Линнанмяки

6. «Две птицы - один взгляд» - Линн Эмери

7. «Это моя лучшая сторона» - Натали Викманс

8. «Проверка прически перед семейной фотографией» - Суби Шридхаран

9. «Дорис в шляпе» - Энди Роуз

10. «Другой» - Дирк Костер

11. «Уставший барсучий детеныш» - Лукас Андре Андерсен

12. «Морские гангстеры» - Марек Яковски

13. «Ой, кажется, я сказала лишнее» - Кэролин Мур

14. «Тайный поцелуй» - Джитендр Чавер

15. «Маленький Годзилла» - Удо Хармс

16. «Ты что, шутишь?» - Кевин Ломан

17. «Балетная танцовщица» - Роберт Нэрн

18. «Привееет, брат!» - Чарльз Джансон

19. «Неваляшка» - Барбара Зайберл-Старк

20. «Улыбка» - Марек Яковски

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Дизайнеры явно забыли об уборке: 17 вещей, в которых пыль и грязь…
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Ленивый хачапури на сковороде за 15 минут: сырный завтрак без возни с тестом
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Смешные картинки на день и психолог
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Гороскоп Таро на 31 октября: Тельцы найдут золотую середину, а Овны…
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Тигр ставит лапу на своё: 4 знака, которым 31 октября поможет закрепить…
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Тест-иллюзия о том, что помогает вам чувствовать себя на своём месте
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31…
Когда природа включает чувство юмора: 20 фотографий, в которых животные затмили профессиональных комиков

Скромность отменяется: 6 идей маникюра для тех, кто любит быть в центре…