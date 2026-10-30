Дизайнеры явно забыли об уборке: 17 вещей, в которых пыль и грязь чувствуют себя как дома

Хороший дизайн должен радовать глаз, но у него есть и другая важная задача - не усложнять повседневную жизнь. К сожалению, некоторые дизайнеры словно забывают об этом, создавая предметы, которые прекрасно смотрятся на фотографиях, но превращают обычную уборку в настоящее испытание.

Резные поверхности, бархатная мебель, причудливые формы и бесконечные щели - всё это может выглядеть очень эффектно. До тех пор, пока не понадобится убрать пыль, отмыть загрязнения или просто поддерживать чистоту. В этой подборке собраны 17 примеров дизайна, в котором эстетика явно победила здравый смысл.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Раковина в доме родителей, которая, по словам автора фотографии, уже успела изрядно его достать.

Ковёр в туалете. Сложно даже представить, насколько практичным может быть такое решение в помещении, где чистота особенно важна.

Раковина в одном из отелей Южной Африки. Выглядит необычно, но вопрос ухода за такой конструкцией напрашивается сам собой.

Бокал, замеченный в местном баре. Судя по его форме, мытьё посуды здесь может оказаться отдельным развлечением.

Солнцезащитные очки Chanel с белой тканью вокруг висков. Создаётся впечатление, что дизайнеры совсем не подумали о косметике и следах тонального крема, которые неизбежно могут появиться на светлом материале.

Бархатный каркас большой двуспальной кровати, прикроватная тумбочка и комод. Мягкая обивка выглядит роскошно, но собирать с неё пыль и поддерживать первоначальный вид - удовольствие сомнительное.

Раковина из резного известняка. Красиво, необычно, но многочисленные углубления и рельефные детали явно не облегчают уход.

«Бактерии спроектировали и построили это» - такой комментарий сопровождает следующую фотографию. И после взгляда на конструкцию невольно начинаешь задумываться о том, сколько всего может скрываться в её труднодоступных местах.

Дом для насекомых. Возможно, для своих маленьких обитателей он вполне комфортен, но желание завести подобное украшение в квартире возникает далеко не у всех.

Некоторые смесители выглядят так, словно их создатели ни разу не пробовали отмыть сантехнику от известкового налёта. Сложная форма и многочисленные выступы превращают обычную уборку в кропотливую работу.

Представьте, сколько пыли и мелкого мусора может скапливаться во всех этих щелях. И ведь каждую из них придётся отдельно очищать.

Люстра в приёмной врача. Впечатляющая конструкция, но протирать каждую её деталь - занятие явно не из приятных.

Следующий предмет выглядит эффектно, но с точки зрения гигиены такое решение вызывает немало вопросов. Красота красотой, а чистоту никто не отменял.

Дозатор мыла для ванной. Даже такая простая вещь иногда получает настолько причудливый дизайн, что пользоваться ею становится проще, чем поддерживать в чистоте.

«Стукните по нему и посмотрите, сколько пауков выбежит» - пожалуй, комментарий к этой фотографии лучше всего передаёт впечатление от увиденного.

Ещё один пример того, как желание сделать что-то необычное может обернуться совершенно непрактичным решением. На фотографии всё выглядит красиво, но в повседневной жизни такой дизайн способен доставить немало хлопот.

И наконец, компьютерная мышь, которую автор подборки назвал худшей из всех, что ему доводилось видеть. Судя по конструкции, её создатели явно больше думали о внешнем виде, чем об удобстве использования и ухода.

Впрочем, у дизайнерских решений есть одна особенность: то, что кажется великолепной идеей на этапе создания, далеко не всегда выдерживает проверку повседневной жизнью. Ведь интерьер приходится не только фотографировать для красивых каталогов, но и регулярно убирать. И иногда самая удачная дизайнерская находка - это просто вещь, которую не приходится часами оттирать от пыли и грязи.