28 октября 2026, 16:27

То, что попало в кадр совершенно случайно: 16 снимков, на которых невозможно не улыбнуться

То, что попало в кадр совершенно случайно: 16 снимков, на которых невозможно не улыбнуться

Иногда достаточно секунды, чтобы получить фотографию, которая окажется смешнее любой постановочной сцены. Кто-то вовремя нажал на кнопку камеры, кто-то заметил странное совпадение, а кому-то просто повезло оказаться в нужном месте. И вот уже обычный день подарил кадр, который хочется показать всем знакомым.

В этой подборке собраны 16 фотографий, на которых что-то пошло неожиданно, забавно или просто совершенно не по плану. Здесь есть коты со своими представлениями о физических законах, люди в необычных ситуациях и совпадения, которые трудно было бы повторить специально. Некоторые снимки понятны с первого взгляда. Другие хочется рассмотреть еще раз.

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