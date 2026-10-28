То, что попало в кадр совершенно случайно: 16 снимков, на которых невозможно не улыбнуться

Иногда достаточно секунды, чтобы получить фотографию, которая окажется смешнее любой постановочной сцены. Кто-то вовремя нажал на кнопку камеры, кто-то заметил странное совпадение, а кому-то просто повезло оказаться в нужном месте. И вот уже обычный день подарил кадр, который хочется показать всем знакомым.
В этой подборке собраны 16 фотографий, на которых что-то пошло неожиданно, забавно или просто совершенно не по плану. Здесь есть коты со своими представлениями о физических законах, люди в необычных ситуациях и совпадения, которые трудно было бы повторить специально. Некоторые снимки понятны с первого взгляда. Другие хочется рассмотреть еще раз.