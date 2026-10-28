17 модных провалов, глядя на которые хочется спросить: дизайнеры точно знали, что шьют?

Мода любит эксперименты, но иногда дизайнерские идеи заходят настолько далеко, что остается лишь задать один вопрос: кто-нибудь вообще собирается это носить? Одни наряды напоминают случайно сшитые лоскуты ткани, другие похожи на кухонные принадлежности или предметы из детских игр. А когда выясняется, сколько стоят некоторые из этих творений, удивление становится еще сильнее.

1. Платье за 4000 долларов

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Четыре тысячи долларов за платье - сумма, за которую хочется получить нечто действительно впечатляющее. Но здесь трудно понять, что именно оправдывает такую цену. Возможно, перед нами сложный дизайнерский замысел, однако со стороны наряд выглядит так, будто главную часть работы забыли закончить.

2. Когда попросили создать одежду в стиле Balenciaga

Эти вещи словно появились после эксперимента с нейросетью, которой предложили объединить несколько совершенно несовместимых предметов гардероба. Как надевать такую конструкцию и удобно ли в ней ходить, остается загадкой. Зато цена известна: 335 долларов за экземпляр.

3. Платье для официального приема в Эдемском саду

Белая ткань, напоминающая платок, и несколько крупных брошей - вот и весь наряд. Возможно, дизайнер хотел сделать ставку на минимализм и необычные украшения. Но результат больше похож на попытку спасти простую ткань с помощью содержимого шкатулки.

4. Леггинсы с неожиданным дополнением

Облегающие леггинсы порой заставляют задуматься о том, насколько комфортно человек чувствует себя в такой одежде. Но вместо изменения привычного кроя дизайнер придумал дополнительную деталь из ткани, которая выглядит весьма странно. Стоимость этого решения - 150 долларов.

5. Платье, которое будто испачкали горчицей

Абстрактные принты могут выглядеть эффектно, если в них есть интересная идея. Однако этот рисунок больше напоминает горчичные пятна на светлой ткани. Возникает ощущение, что платье случайно испачкали, а затем решили выдать результат за дизайнерский эксперимент.

6. Оййй

Кажется, кто-то взял обычные шорты, перевернул привычную конструкцию и решил, что так будет гораздо интереснее. В результате получилась вещь, которую сложно сразу распознать. Впрочем, высокая мода давно приучила публику к тому, что странный крой порой привлекает больше внимания, чем практичность.

7. Защита от любопытных взглядов

У этой вещи, судя по всему, есть конкретная задача - прикрывать определенную часть тела. Вот только вырез расположен так, что возникает вопрос о его реальной пользе. Получилась конструкция, которая выглядит сложнее, чем работает.

8. Наряд для свадьбы или похорон?

Этот образ словно создан для мероприятия, где обычного вечернего платья недостаточно и требуется максимальная драматичность. В нем есть что-то торжественное, мрачное и театральное. Осталось определиться с поводом: свадьба с необычной концепцией или похороны с размахом.

9. Джинсовые обрезки пошли в дело

В детстве многие мастерили одежду для кукол из любых лоскутков, которые попадались под руку. Этот наряд будто продолжает ту традицию, только теперь его предлагают носить человеку. Разнообразные кусочки денима собраны в настолько пеструю конструкцию, что хочется проверить, не осталось ли где-нибудь еще несколько ненужных обрезков.

10. Топ для любителей грибов

Необычная фактура этого топа напоминает поверхность гриба с многочисленными отверстиями и выпуклостями. Одним такой дизайн покажется смелым экспериментом, другим - поводом вспомнить о вещах, которые лучше рассматривать издалека. В любом случае перепутать его с обычной футболкой невозможно.

11. Платье за 1300 долларов, которое могло бы понравиться кошке

Обилие пушистых деталей превращает этот наряд в нечто среднее между вечерним платьем и огромной игрушкой для домашнего питомца. Особенно забавно он смотрится на модели с выражением лица человека, который уже успел пожалеть о своем участии в показе. И все это стоит 1300 долларов - довольно внушительная сумма за вещь, напоминающую предмет для кошачьих игр.

12. Металлическая губка для посуды в мире высокой моды

Металлические фактуры давно используются в дизайнерских коллекциях, но иногда сходство с бытовыми предметами оказывается слишком очевидным. Этот топ напоминает губку для мытья посуды, которую решили превратить в элемент вечернего гардероба. Остается надеяться, что такая конструкция хотя бы не доставляет неудобств при носке.

13. Платье, которое хочется принять за шутку

Некоторые подиумные вещи настолько необычны, что трудно понять, предназначены ли они для реальной жизни или созданы исключительно ради эффектного выхода на подиум. Это платье как раз из таких. Хочется верить, что перед нами экспериментальная модель, а не серьезная попытка предложить публике новый повседневный образ.

14. Джинсы, которые пожертвовали собой ради платья

Представьте, что кто-то собрал несколько старых джинсов, отрезал пояса и использовал их для создания нового предмета одежды. Примерно такое впечатление производит это платье. Переработка старых вещей может быть интересной идеей, но здесь результат больше напоминает костюм для конкурса на самую необычную поделку.

15. Велосипедки со штрипками: зачем?

Когда-то штрипки помогали удерживать брюки и лосины на месте. Теперь похожая идея добралась до велосипедок, хотя практическая необходимость такого решения остается загадкой. Если резинки натянутся или соскользнут, удобства в движении это вряд ли добавит.

16. Живот и бедра на виду, колени - под защитой

Этот наряд словно создавали по принципу случайного выбора: одни участки тела открыты, другие предусмотрительно прикрыты. Особенно странно выглядит решение оставить колени закрытыми, одновременно демонстрируя живот и бедра. У моды, конечно, свои законы, но понять логику такого кроя непросто.

17. Одно перышко по цене дизайнерской фантазии

Иногда для эффектного образа достаточно одной выразительной детали. Но когда этой деталью становится крошечное перышко, возникает закономерный вопрос: а нельзя ли было выбрать экземпляр покрупнее? Возможно, именно в минимализме заключается задумка, однако со стороны украшение выглядит так, будто основную часть наряда забыли добавить.