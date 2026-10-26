18 дизайнерских провалов, которые вызывают больше вопросов, чем восхищения

У дизайна есть удивительная способность превращать простые вещи в загадки. Иногда достаточно одного неудачного решения, чтобы удобная лестница стала испытанием, красивый узор начал напоминать синяки, а обычный туалет - объектом повышенной опасности. В этой подборке собраны 18 примеров, глядя на которые невольно задумываешься: что именно хотел сказать автор?

1. Детский велосипед, который пришлось запретить

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Трехколесный велосипед Disney сняли с продажи из-за острых деталей. При резкой остановке они могли оказаться прямо перед лицом ребенка. Кажется, на этапе проектирования кто-то забыл о главном назначении детского транспорта.

2. Цветы, которые больше похожи на синяки

Задумка, вероятно, заключалась в нежном цветочном принте. Но результат получился настолько неожиданным, что вместо ботанических мотивов на ум приходят следы ушибов.

3. Лестница для бассейна с характером

Подниматься и спускаться по лестнице в бассейне должно быть просто. Здесь же сама конструкция заставляет задуматься, насколько удобно и безопасно ей пользоваться.

4. Сочетание, о котором никто не просил

Некоторые дизайнерские комбинации выглядят так, будто их создали исключительно ради эксперимента. И этот случай явно из тех, где вопрос «зачем?» возникает раньше, чем удается рассмотреть детали.

5. Сушилки для рук против красивых стен

Матовые окрашенные стены могут выглядеть эффектно, пока рядом не появляется сушилка для рук. Вода и брызги быстро превращают аккуратную поверхность в место, которое требует постоянной уборки.

6. Ковер вокруг слива - отличная идея. Если не думать о последствиях

Ковровое покрытие в ванной уже само по себе требует особого ухода. А когда оно подходит вплотную к сливу, возникает еще больше вопросов: куда будет уходить вода и как все это сушить?

7. Когда дизайн смотрит прямо в душу

Есть вещи, которые сложно объяснить словами. Иногда достаточно одного взгляда на странное сочетание деталей, чтобы возникло ощущение, будто предмет пристально наблюдает за каждым движением.

8. Это все-таки 6 или 9?

Хороший дизайн помогает быстро считывать информацию. Здесь же приходится останавливаться и разбираться, какую именно цифру имел в виду автор. Небольшая загадка, которую никто не заказывал.

9. Туалет в отеле, где приватность стала необязательной

Отель обычно ассоциируется с отдыхом и комфортом. Но некоторые решения в оформлении санузла способны мгновенно разрушить это впечатление. Особенно если возникает вопрос, насколько хорошо продумана приватность.

10. Плита в элитных апартаментах Airbnb

Высокая цена жилья обычно создает определенные ожидания. Однако даже дорогие апартаменты могут удивить кухонными решениями, которые выглядят совершенно непрактично. Эта плита явно заставляет пересмотреть представление о роскоши.

11. Стул, на котором долго не задержишься

У стула есть простая задача - позволять человеку удобно сидеть. Но некоторые дизайнерские эксперименты словно проверяют, сколько неудобств готов выдержать человек ради необычной формы. Этот экземпляр больше напоминает реквизит для фильма о средневековых пытках.

12. Какую кнопку нажимать?

Кнопки должны облегчать жизнь, а не превращать каждое действие в интеллектуальную задачу. Если перед человеком несколько непонятных вариантов, даже простое нажатие начинает напоминать лотерею. И остается надеяться, что ошибка не приведет к неожиданным последствиям.

13. Собака с двумя ртами

Игрушка должна вызывать умиление. Но стоит добавить немного странной анатомии - и вместо милого щенка получается существо, которое вполне могло бы появиться в сюрреалистическом мультфильме. Особенно если не сразу понятно, куда смотреть.

14. Она похожа на мускатную тыкву

15. Солнцезащитный козырек, который пропускает солнце

У автомобильного козырька есть конкретная функция - защищать глаза от яркого света. Но огромная щель в конструкции позволяет солнечным лучам проникать именно туда, где они совершенно не нужны. Получается аксессуар, который вроде бы решает проблему, но оставляет ее главную часть без внимания.

16. Туалет с пугающей репутацией

Обычный поход в туалет не должен требовать особой подготовки. Однако некоторые конструкции заставляют задуматься о безопасности раньше, чем об удобстве. Здесь название «смертельный туалет» звучит как вполне понятная реакция на увиденное.

17. Скамейки для тех, кто не собирается сидеть

Скамейка традиционно нужна для отдыха. Но эта конструкция будто создана человеком, который решил усложнить сам процесс сидения. Возможно, у задумки есть объяснение, однако желание присесть возникает далеко не сразу.

18. Почему она так смотрит?

Иногда достаточно одной детали, чтобы привычный предмет приобрел совершенно другое выражение. Последний пример из подборки как раз из таких: остается только смотреть на него и пытаться понять, что именно пошло не по плану.